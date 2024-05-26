В напряженном финале определился победитель чемпионата мира по хоккею. Видео

Сборная Чехии победила команду Швейцарии и седьмой раз в своей истории выиграла чемпионат мира по хоккею. Встреча в Праге на "О2 Арена" завершилась со счетом 0:2.

Поединок больше напоминал шахматную партию, где решающая шайба была заброшена лишь в конце третьего периода. Отметился Давид Пстрняк.

Швейцарцы попытались на последних секундах вырвать победу, заменили голкипера на 6-го полевого игрока, но в результате пропустили в пустые ворота за 19 секунд до конца встречи.

В поединке за "бронзу" Канада сенсационно уступила Швеции (2:4), проиграв пятый раз подряд матч за третье место ЧМ. В 2018-м "кленовые листья" проиграли США (1:4), в 2006-м – Финляндии (0:5), в 2000-м – Финляндии (1:2) и в 1999-м – Швеции (2:3).

В последний раз канадцы брали бронзу в 1995 году. Тогда выиграли у Чехии (4:1).

Как сообщал OBOZ.UA, чемпионат мира по хоккею 2024, который с 10 по 26 мая проходил в чешских городах Прага и Острава стал самым посещаемым в истории. Рекорд был установлен досрочно.

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