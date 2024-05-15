На ЧМ по хоккею Канада, выигрывая 6:1, упустила победу в основное время. Видео

Сборная Канады едва не вошла в историю чемпионатов мира по хоккею, как команда, упустившая победу со счета 6:1. Это произошло в третьем туре первенства планеты-2024, которое в эти дни проходит на стадионах Чехии, в матче североамериканцев с Австрией, где европейцы отыграли пять шайб отставания.

Канадцы, которые являются действующими победителями ЧМ и главными фаворитами турнира нынешнего года, полностью контролировали встречу в первых двух периодах. Нанеся 35 бросков по воротам соперников, "клиновые листья" шесть раз отправили шайбу в сетку, пропустив в ответ один гол.

На третью 20-минутку североамериканцы вышли явно расслабленными. Австрийцы воспользовались этим и шокировали соперника, сравняв счет. При этом удивительно, что все голы Канада пропустила, играя в полном составе. Лишь шестую шайбу их соперники провели, имея на одного полевого игрока больше, сняв вратаря.

Игра сенсационно перешла в овертайм. Фавориты турнира быстро пришли в себя и уже через 15 секунд после начала дополнительного времени вырвали победу. Таким образом, Австрия добыла первое очко на турнире. Канадцы вместе со швейцарцами делят первое место в группе А.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Словакии стала автором самой громкой сенсации ЧМ-2024 по хоккею, обыграв США.

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