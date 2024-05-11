Матч ЧМ-2024 завершился с самым редким счетом в хоккее

Сборные Финляндии и Чехии подарили самый нудный матч стартового дня чемпионата мира по хоккею, который стартовал в Праге и Остраве. Команды не порадовали болельщиками не только зрелищной игрой, но даже забитыми голами в основное время, завершив 60 минут с самым необычным счетом в этом виде спорта – 0:0.

В первом периоде хозяева турнира владели тотальным преимуществом. Чехи давили на ворота соперников и нанесла 10 бросков, позволив финнам лишь один раз потревожить своего вратаря. Интересно и то, что команды избежали удалений, не давая повода судьям зафиксировать нарушение.

После первого перерыва ситуация на льду выровнялась. Финнам удалось отодвинуть шайбу от своих владений, что вылилось в пять попыток забросить шайбу. А в заключительной 20-минутке команда Суоми и вовсе перестреляла хозяев – шесть ударов против семи.

В итоге командам пришлось определять победителя в овертайме в формате 3х3, который также не принес голов. В серии буллитов сильнее оказались чехи, причем финны не реализовали ни одной из своих четырех попыток хоккейного пенальти, – 2:0.

Как сообщал OBOZ.UA, чемпионат мира по хоккею 2024 года стартовал с громкой сенсации. На самом первенстве болельщикам запретили использовать символику России и Беларуси.

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