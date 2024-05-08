Официально. Россию 'отменили' на чемпионате мира по хоккею

Болельщикам на чемпионате мира по хоккею 2024 года запретили приносить на матчи флаги и атрибутику России и Беларуси, говорится в комментарии пресс-службы Международной федерации хоккея (IIHF). Турнир пройдет в чешских городах Прага и Острава с 10 по 26 мая.

"Во время турнира на матчах будут разрешены национальные флаги только стран-участниц чемпионата", – информирует IIHF.

Это стало известно после того, как Международная федерация хоккея отстранила беларусов и россиян от сезона 2024/2025, о чем сообщает официальный сайт организации. Это означает, что обе сборные пропустят чемпионат мира в мае, а команда из РБ – и олимпийский отбор.

Совет IIHF весной 2022 года отстранил сборные России и Беларуси от международных соревнований на неопределенный срок из-за полномасштабного вторжения в Украину. В феврале 2024 года организация продлила санкции на сезон-2024/25.

После этого двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов набросился с оскорблениями на руководителей IIHF и ее президента Люка Тардифа.

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