Сборные Казахстана и Словакии устроили массовую драку на чемпионате мира. Видео

Матч чемпионата мира по хоккею, который с 10 по 24 мая проходит в Чехии, ознаменовался массовой потасовкой. Сборные Казахстана и Словакии решили выяснить кто из них сильнее не только в хоккее, но и в боксе.

На 16-й минуте второго периоде словаки убегали в контратаку, которую завершал Юрай Слафковски. Шайбу после удара своей ловушкой накрыл казахстанский голкипер, однако нападающий "Монреаля" попытался ее выбить оттуда клюшкой, зацепив при этом руку вратаря.

За своего соотечественника вступился Артем Королев, повалив словака на ворота, и начав его избивать. На помощь бросились Томаш Татар и Темирлан Гайтамиров, также устроив махач.

В итоге рефери пришлось удалить по два драчуна с каждой сборной, но на счете это не отразилось.

Казахстан проиграл 2:6 и опустился в турнирной таблице на 6-е место. Словакия идет третьей.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 мая сборные Финляндии и Чехии подарили самый нудный матч стартового дня ЧМ-2024. Хоккеисты не порадовали болельщиками не только зрелищной игрой, но даже забитыми голами в основное время, завершив 60 минут с самым необычным счетом в хоккее – 0:0.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!