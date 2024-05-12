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Сборные Казахстана и Словакии устроили массовую драку на чемпионате мира. Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
1 минута
3,6 т.
Сборные Казахстана и Словакии устроили массовую драку на чемпионате мира. Видео

Матч чемпионата мира по хоккею, который с 10 по 24 мая проходит в Чехии, ознаменовался массовой потасовкой. Сборные Казахстана и Словакии решили выяснить кто из них сильнее не только в хоккее, но и в боксе.

На 16-й минуте второго периоде словаки убегали в контратаку, которую завершал Юрай Слафковски. Шайбу после удара своей ловушкой накрыл казахстанский голкипер, однако нападающий "Монреаля" попытался ее выбить оттуда клюшкой, зацепив при этом руку вратаря.

Сборные Казахстана и Словакии устроили массовую драку на чемпионате мира. Видео

За своего соотечественника вступился Артем Королев, повалив словака на ворота, и начав его избивать. На помощь бросились Томаш Татар и Темирлан Гайтамиров, также устроив махач.

В итоге рефери пришлось удалить по два драчуна с каждой сборной, но на счете это не отразилось.

Казахстан проиграл 2:6 и опустился в турнирной таблице на 6-е место. Словакия идет третьей.

Сборные Казахстана и Словакии устроили массовую драку на чемпионате мира. Видео

Как сообщал OBOZ.UA, 11 мая сборные Финляндии и Чехии подарили самый нудный матч стартового дня ЧМ-2024. Хоккеисты не порадовали болельщиками не только зрелищной игрой, но даже забитыми голами в основное время, завершив 60 минут с самым необычным счетом в хоккее – 0:0.

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