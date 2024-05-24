Четвертьфинал ЧМ по хоккею завершился драмой. Видео

Сборная Финляндии драматично проиграла команде Швеции на чемпионате мира по хоккею, который в эти дни проходит в чешских Праге и Остраве. Суоми считались аутсайдерами противостояния, но уступили лишь в овертайме, когда соперник находился в большинстве – 1:2.

Как и ожидалось, финны сделали ставку на вязкий и силовой хоккей. Они старались не дать шведской команде раскататься и получить свободные зоны. Именно поэтому за первые 40 минут встречи болельщики так и не увидели заброшенных шайб. Более того, голевых моментов тоже было минимальное количество – соперники по разу попали в штанги ворот.

В третьем периоде давление шведов уменьшилось и финнам удалось отодвинуть игру от своих ворот. Однако за пять минут до финальной сирены суоми пропустили кистевой бросок защитника соперников Расмуса Далина, который уложил шайбу в дальний угол.

Тренер сборной Финляндии пошел на крайние меры, сняв голкипера, и за 58 секунд до конца основного времени форвард Ханнес Бьернинен сравнял счет. Судьба путевки в полуфинал решалась в дополнительной 10-минутке в формате три на три. Решающим оказалось удаление в составе финнов, которым шведы воспользовались за 55 секунд.

Таким образом "желто-синие" вышли в следующий этап плей-офф и поспорят за путевку в решающий матч ЧМ с хозяевами чехами.

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