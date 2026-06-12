'Атака на Пентагон. Что происходит?' Усик приехал в США и оказался в эпицентре переполоха. Видео

Бывший двукратный абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик прибыл в США, где посетил штаб-квартиру министерства обороны страны. При этом украинский боксер столкнулся с необходимостью эвакуироваться из здания Пентагона после необычной биологической тревоги.

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Соответствующее видео Усик опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram. Ситуация явно удивила нашего соотечественника, который вместе со своей командой и сотрудниками Пентагона начал быстро напрвляться к выходу, делясь прям на ходу эмоциями.

"Приехали в Пентагон. А тут какая атака на Пентагон. Тревога и надо эвакуироваться. Что происходит?" – прокомментировал инцидент Усик.

Отметим, что из Пентагона были эвакуированы несколько этажей. Как оказалось, инцидент произошел из-за ложной тревоги от датчика опасных материалов. Специальная сенсорная система якобы обнаружила бактерию-возбудитель сибирской язвы. Однако было определено, что это стало следствием технической неисправности.

После боя Усика со звездой кикбоксинга Рико Верховеном был опубликован "нелепый рейтинг" лучших боксеров планеты, в котором украинец оказался хуже россиянин Дмитрия Бивола, заняв лишь шестое место.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик узнал соперника, с которым подерется после боя с Рико Верховеном. В свою очередь промоутер Александр Красюк поделился мнением о поединке экс-подопечного, а также призвал его немедленно завершить карьеру.

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