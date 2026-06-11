В здании Пентагона закрыли несколько этажей и коридоров: в чем причина

В четверг, 11 июня, Пентагон частично эвакуировали (а некоторые этажи и коридоры заблокировали) из-за ложной тревоги от датчика опасных материалов. Специальная сенсорная система якобы обнаружила бактерию-возбудитель сибирской язвы – но это была лишь техническая неисправность.

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Об этом инциденте с "опасными материалами" CNN рассказали два анонимных источника. Сигнал тревоги сработал утром, после чего сотрудники отреагировали в соответствии с протоколом.

Что известно о событиях в Пентагоне

Пресс-секретарь ведомства Шон Парнелл сообщил, что системы "обнаружили проблему с качеством воздуха, которая требовала принятия мер предосторожности, пока не будет определена ее серьезность".

"Департамент выполняет стандартные протоколы защиты, включая приказ не покидать зону поражения. Группы реагирования находятся на месте и готовы помочь всем в здании", – сказал Парнелл.

Журналисты заявили, что во внутренних рекомендациях службы безопасности Пентагона говорилось о необходимости проведения дополнительных анализов.

"Это дополнительное тестирование может длиться от одного до двух часов... Вы можете наблюдать за сотрудниками различных служб и мерами безопасности, принимаемыми во внутреннем дворе. Пожалуйста, не интерпретируйте эти действия", – призвала служба безопасности сотрудников оборонного ведомства.

Капитан Джейми Джилл, спикер пожарной службы, подтвердил, что спасатели округа Арлингтон направили свои подразделения на помощь группе реагирования на опасные материалы Агентства защиты сил Пентагона.

По словам двух источников, внутри здания были перекрыты второй, третий, четвертый и пятый этажи в коридорах с четвертого по седьмой. Отметим, что этажи со второго по пятый – это надземные уровни Пентагона; всего в здании их девять. Предварительно, среди помещений в зоне потенциального поражения были главный офис по связям с общественностью ВМС и офис секретаря армии.

Один из собеседников СМИ рассказал, что правоохранители и спасатели в здании были одеты в противогазы и полное снаряжение химзащиты.

Хейли Северанс, которая была старшей советницей Министерства обороны по вопросам снижения биологической угрозы, рассказала CNN, что у Пентагона уже есть "история некоторых ложных тревог" по обнаружению сибирской язвы, но в конечном итоге "это действительно хорошо, что они относятся к этому серьезно, потому что это заслуживает такой быстрой превентивной реакции".

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