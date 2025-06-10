'10 боев': Усик ответил на вопрос о завершении карьеры. Видео

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) признался, что не часто задумывается о завершении карьеры. Отвечая на вопрос о сроках, когда он решит повесить перчатки на гвоздь, украинец назвал цифру в 10 боев, после чего громко рассмеялся.

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Об этом Усик заявил в интервью YouTube-каналу авторитетнейшего американского издания Ring Magazine. По его словам, на сегодняшний день он не знает ни когда завершит карьеру, ни с кем бы хотел непременно подраться в своем последнем поединке на профессиональном ринге.

"Завершение карьеры? Слушайте, я много не думаю об этом. Но иногда, конечно, задумываюсь. Сколько боев мне осталось? 10 боев... (смеется) Нет-нет-нет, слушайте, я не могу сказать сейчас точно, потому что не знаю. Я хотел бы провести своем последний поединок в Киеве на НСК "Олимпийский". Кто в соперниках? Сейчас об этом понятия не имею", – сказал Усик.

КОГДА СЛЕДУЮЩИЙ БОЙ УСИКА

Украинец вернется на ринг 19 июля в бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе с британцем Даниелем Дюбуа (22-2, 21 КО). Это будет второе противостояние боксеров.

Искусственный интеллект сказал, в каком точно раунде закончится реванш Усика и Дюбуа. Также он называл самое уязвимое место украинца в поединке.

КАК ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ БОЙ УСИКА И ДЮБУА

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, что ждет Александра Усика после реванша с Даниелем Дюбуа. В свою очередь, сам британец указал на особенность украинцев. А новозеландец Джозеф Паркер (35-3, 24 КО) назвал однозначного победителя реванша боксеров.

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