Попытка помириться обернулась крахом: инсайдер раскрыл неожиданную реакцию Бруклина Бекхэма на публичное поздравление родителей

Виктория и Дэвид Бекхэмы попытались наладить отношения со старшим сыном Бруклином Пельцом Бекхэмом, однако потерпели неудачу. 4 марта звездные супруги поздравили первенца с 27-мим днем рождения в социальных сетях, чем вызвали у него лишь разочарование.

Об этом сообщил инсайдер изданию Entertainment Tonight. Источник подчеркнул: Буклин Пельц Бекхэм считает, что таким поступком родители в очередной раз продемонстрировали попытки полностью контролировать публичный образ семьи, несмотря на его намерения сохранить хотя бы какую-то приватность.

"Это именно тот тип перформативного поведения на публике, в котором Бруклин пытался поставить точку, но безрезультатно. Бруклин и Никола пытаются держаться подальше от этого драматического конфликта, сосредоточившись друг на друге и на построении собственной жизни. Они очень хотели бы оставить это все позади", – отметил информатор.

Заметим, что в честь дня рождения старшего сына Дэвид и Виктория Бекхэмы обнародовали в своих Instagram-stories архивные семейные фото. Они выбрали кадры, где наслаждаются совместным времяпрепровождением с Бруклином в детстве, и подчеркнули в подписях, что любят его.

Почему Бруклин Пельц Бекхэм отрекся от родителей

Напряженная атмосфера в звездной семье царила в течение длительного времени, однако окончательно ситуация обострилась после свадьбы Бруклина Пельца Бекхэма с Николой Пельц в 2022 году. Тогда экс-участница Spice Girls якобы "перехватила" первый свадебный танец старшего сына с любимой, чем испортила всю атмосферу праздника. С того момента Бруклин Пельц Бекхэм отдалился от родителей, а в начале 2026-го решил полностью разорвать с ними связи.

Он обнародовал резонансный пост, в котором обвинил Дэвида и Викторию Бекхэмов в постоянном контроле, попытке разрушить его брак и желании создать образ "идеальной" семьи, несмотря на "неискренние отношения" в реальности. Тогда Бруклин Пельц Бекхэм публично заявил: "Я не хочу примиряться со своей семьей. Я не нахожусь под контролем. Я впервые в жизни отстаиваю свои интересы".

