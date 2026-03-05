Украина получила запрос от США на конкретную поддержку в защите от 'Шахедов': Зеленский рассказал подробности

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что США обратились к Украине с просьбой о конкретной поддержке в защите от дронов-камикадзе типа "Шахед" на Ближнем Востоке. Он поручил подготовить необходимые средства и обеспечить участие украинских специалистов в соответствующей работе.

О решении о помощи Зеленский написал в своем официальном канале. Он отметил, что Украина уже получила соответствующий запрос.

По словам главы государства, Украина готова помочь партнерам в вопросах безопасности, используя собственный опыт противодействия таким атакам. Речь идет о практических наработках, полученных во время защиты украинских городов от ударов иранских беспилотников.

"Получили запрос от Соединенных Штатов на конкретную поддержку в защите от "шахедов" в регионе Ближнего Востока. Поручил предоставить необходимые средства и обеспечить присутствие украинских специалистов, которые могут гарантировать необходимую безопасность. Украина помогает партнерам, которые помогают нашей безопасности, защиты жизней наших людей" – написал президент.

