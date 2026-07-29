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Звездные родители, от которых отвернулись собственные дети: кто из знаменитостей довел потомков до смены фамилии

Анастасия Какун
Шоу Oboz
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Далеко не все дети звезд гордятся известными фамилиями, поэтому решили от них отказаться
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На первый взгляд кажется, что известная фамилия дает одни только преимущества, ведь может открыть человеку двери в совершенно разные сферы деятельности. Однако дети некоторых знаменитостей показывают, что реальность совсем иная. Быть сыном или дочерью звезд в большинстве случаев означает, что тебя автоматически воспринимают исключительно через призму успеха родителей, что особенно больно, когда в семье сложные отношения. В таких ситуациях дети знаменитостей решают отказаться от известных фамилий и, в конечном итоге, избавиться от угнетающего бремени.

Так, например, четверо детей голливудского актера Брэда Питта решили вычеркнуть часть "Питт" из документов, чтобы больше никоим образом не связывать себя с отцом, учитывая длительную семейную драму. Подробнее о том, кто из знаменитостей довел своих детей до такого радикального шага, читайте в материале OBOZ.UA.

Барак Обама

В 2024 году старшая дочь 44-го президента США Малия шокировала публику решением отказаться от фамилии отца. Тогда девушка представила свой дебютный фильм "Сердце" на фестивале "Санденс", в описании к которому назвала себя "Малия Энн". Такой шаг она объясняла желанием дистанцироваться от известных родителей, чтобы добиваться творческих успехов без постороннего влияния.

Дочь Барака Обамы отказалась от его фамилии
Малия Энн решила строить карьеру без известной фамилии

Том Круз

64-летний актер стал настоящей звездой голливудского кино, а вот "звания" образцового отца для дочери Сури, похоже, достичь не смог. Девушка, которая родилась во время брака Тома Круза с актрисой Кэти Холмс, отказалась от его фамилии. Об этом стало известно, когда она зарегистрировалась в качестве избирателя в Пенсильвании, где проживает и учится с 2024 года, под именем Сури Ноэль.

Сури Ноэль разорвала связи со своим знаменитым отцом

Как стало известно Page Six, девушка не подавала заявление об изменении в документах по новому месту жительства. Поэтому, вероятно, она сделала это еще до отъезда в колледж в Нью-Йорке.

Брэд Питт

Драма в семье актера не сходит с повестки дня общественности уже долгое время. После скандального развода с Анджелиной Джоли их общие дети заметно дистанцировались от Брэда Питта, а теперь некоторые из них решили полностью разорвать связи с отцом. Первой это сделала Шайло. В 2024 году девушка подала заявление об изменении фамилии в суд, как только достигла совершеннолетия. Уже через несколько месяцев она юридически стала Шайло Джоли, убрав часть "Питт" из фамилии.

Четверо детей Брэда Питта отказались от его фамилии

Примеру сестры последовали старшие дети актеров Захара и Меддокс. Они больше не хотели иметь ничего общего со своим знаменитым отцом, поэтому решили сменить имена на Захару Марли Джоли и Меддокса Чивана Джоли соответственно. Недавно "удар" по Брэду Питту нанесла и дочь Вивьен. Она подала в суд документы, аналогичные тем, что и брат и сестры, чтобы официально стать Вивьен Маршелин Джоли.

Джон Войт

Стоит отметить, что подобную драму в жизни переживала и сама Анджелина Джоли. Отец звезды фильма "Лара Крофт: Расхитительница гробниц", актер Джон Войт, часто исчезал из ее жизни с самого детства, поэтому построить теплые отношения им не удалось. В конце концов знаменитость обратилась в суд с просьбой официально сменить фамилию "Войт" на свое второе имя "Джоли". Ходатайство было удовлетворено в 2022 году.

Джон Войт редко бывал рядом с Анджелиной Джоли

Уилл Смит

От второго брака с Джадой Пинкетт-Смит у актера есть сын Джейден и дочь Уиллоу. Оба ребенка отказались от фамилии Смит, чтобы идти своим путем. 

Дети Уила Смита не носят его фамилию

Илон Маск

В 2022 году дочь предпринимателя Вивиан Уилсон юридически сменила имя и пол, отказавшись от каких-либо связей с отцом. Она взяла девичью фамилию матери вместо Маск. Такое решение Вивиан Уилсон не вызывает удивления, ведь после трансгендерного перехода основатель SpaceX заявил, что "потерял сына".

Вивиан Уилсон не хочет иметь ничего общего с отцом
Илон Макс заявил, что "потерял своего сына" из-за того, что ребенок сменил пол

Роб Шнайдер

У комика Роба Шнайдера есть дочь, чье имя при рождении было Таннер Эль Шнайдер. Однако сейчас об этом мало кто знает, ведь она построила успешную карьеру кантри-певицы как Эль Кинг.

Эль Кинг построила успешную карьеру, не используя фамилию отца

Ранее OBOZ.UA сообщил, что в окружении Анджелины Джоли раскрыли ее реакцию на решение детей отказаться от фамилии Брэда Питта.

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