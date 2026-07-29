Звездные родители, от которых отвернулись собственные дети: кто из знаменитостей довел потомков до смены фамилии

На первый взгляд кажется, что известная фамилия дает одни только преимущества, ведь может открыть человеку двери в совершенно разные сферы деятельности. Однако дети некоторых знаменитостей показывают, что реальность совсем иная. Быть сыном или дочерью звезд в большинстве случаев означает, что тебя автоматически воспринимают исключительно через призму успеха родителей, что особенно больно, когда в семье сложные отношения. В таких ситуациях дети знаменитостей решают отказаться от известных фамилий и, в конечном итоге, избавиться от угнетающего бремени.

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Так, например, четверо детей голливудского актера Брэда Питта решили вычеркнуть часть "Питт" из документов, чтобы больше никоим образом не связывать себя с отцом, учитывая длительную семейную драму. Подробнее о том, кто из знаменитостей довел своих детей до такого радикального шага, читайте в материале OBOZ.UA.

Барак Обама

В 2024 году старшая дочь 44-го президента США Малия шокировала публику решением отказаться от фамилии отца. Тогда девушка представила свой дебютный фильм "Сердце" на фестивале "Санденс", в описании к которому назвала себя "Малия Энн". Такой шаг она объясняла желанием дистанцироваться от известных родителей, чтобы добиваться творческих успехов без постороннего влияния.

Том Круз

64-летний актер стал настоящей звездой голливудского кино, а вот "звания" образцового отца для дочери Сури, похоже, достичь не смог. Девушка, которая родилась во время брака Тома Круза с актрисой Кэти Холмс, отказалась от его фамилии. Об этом стало известно, когда она зарегистрировалась в качестве избирателя в Пенсильвании, где проживает и учится с 2024 года, под именем Сури Ноэль.

Как стало известно Page Six, девушка не подавала заявление об изменении в документах по новому месту жительства. Поэтому, вероятно, она сделала это еще до отъезда в колледж в Нью-Йорке.

Брэд Питт

Драма в семье актера не сходит с повестки дня общественности уже долгое время. После скандального развода с Анджелиной Джоли их общие дети заметно дистанцировались от Брэда Питта, а теперь некоторые из них решили полностью разорвать связи с отцом. Первой это сделала Шайло. В 2024 году девушка подала заявление об изменении фамилии в суд, как только достигла совершеннолетия. Уже через несколько месяцев она юридически стала Шайло Джоли, убрав часть "Питт" из фамилии.

Примеру сестры последовали старшие дети актеров Захара и Меддокс. Они больше не хотели иметь ничего общего со своим знаменитым отцом, поэтому решили сменить имена на Захару Марли Джоли и Меддокса Чивана Джоли соответственно. Недавно "удар" по Брэду Питту нанесла и дочь Вивьен. Она подала в суд документы, аналогичные тем, что и брат и сестры, чтобы официально стать Вивьен Маршелин Джоли.

Джон Войт

Стоит отметить, что подобную драму в жизни переживала и сама Анджелина Джоли. Отец звезды фильма "Лара Крофт: Расхитительница гробниц", актер Джон Войт, часто исчезал из ее жизни с самого детства, поэтому построить теплые отношения им не удалось. В конце концов знаменитость обратилась в суд с просьбой официально сменить фамилию "Войт" на свое второе имя "Джоли". Ходатайство было удовлетворено в 2022 году.

Уилл Смит

От второго брака с Джадой Пинкетт-Смит у актера есть сын Джейден и дочь Уиллоу. Оба ребенка отказались от фамилии Смит, чтобы идти своим путем.

Илон Маск

В 2022 году дочь предпринимателя Вивиан Уилсон юридически сменила имя и пол, отказавшись от каких-либо связей с отцом. Она взяла девичью фамилию матери вместо Маск. Такое решение Вивиан Уилсон не вызывает удивления, ведь после трансгендерного перехода основатель SpaceX заявил, что "потерял сына".

Роб Шнайдер

У комика Роба Шнайдера есть дочь, чье имя при рождении было Таннер Эль Шнайдер. Однако сейчас об этом мало кто знает, ведь она построила успешную карьеру кантри-певицы как Эль Кинг.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что в окружении Анджелины Джоли раскрыли ее реакцию на решение детей отказаться от фамилии Брэда Питта.

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