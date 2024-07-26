'Мой сын мертв'. Трансгендерная дочь Илона Маска отреагировала на громкое заявление отца и рассказала свою версию

20-летняя трансгендерная дочь Илона Маска Вивиан Дженна Уилсон отреагировала на заявление отца, который резко высказался про ее смену пола. 53-летний предприниматель сделал свой комментарий во время беседы с психологом доктором Джорданом Петерсоном, транслировавшейся на его платформе X.

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Генеральный директор Tesla утверждал, что его "обманом" заставили позволить Уилсон пройти лечение, связанное с трансгендерностью, когда ей было 16 лет, добавив: "По сути, я потерял своего сына. Они не зря называют это "убийством". Следует назвать это "умертвением" потому, что ваш сын мертв". Об этом сообщает People.

Вивиан, юридически подавшая заявление на смену имени и полу в 2022 году, опровергла слова Маска в интервью NBC News, назвав это "ложью". "Мне кажется, он предполагал, что я не собираюсь ничего говорить, и я просто оставлю это без сомнения, – сказала она. – Чего я делать не собираюсь, потому что если ты откровенно врешь обо мне миллионной аудитории, я не оставлю это просто так" ".

Дочь миллиардера, которая рассказала изданию, что впервые признала себя геем в восьмом классе, сказала, что Маск "знал все побочные эффекты" ее лечения, в том числе о блокаторах полового созревания и гормональной терапии.

Добавив, что они не общались с отцом около четырех лет, она отметила, что в детстве Илон проводил с ней "возможно, 10% времени". "Это великодушно. У него была половина опеки, и его полностью не было. Это был просто факт жизни в то время, поэтому я не думаю, что я осознавала, насколько это был ненормальный опыт", – сказала Вивиан.

Что известно о трансгендерной дочери Маска

Вивиан, которую при рождении назвали Ксавьером, родилась вместе со своим братом-близнецом Гриффином в 2004 году в Калифорнии. Все дети Маска посещали очень дорогую школу Crossroads K-12 в Санта-Монике, где год учебы стоит до 50 тысяч долларов, пишет Daily Mail.

Несмотря на то, что предприниматель потратил сотни тысяч на обучение Уилсон и ее братьев и сестер, отец и дочь, как сообщается, не близки. Кроме того, она несколько лет пыталась скрыть свою настоящую гендерную идентичность от папы. Сам Маск публично критиковал ее политические взгляды, утверждая, что она считает, что все богатые люди злые.

Согласно материалам суда, Вивиан официально приняла девичью фамилию своей матери, Джастин, в 18-летнем возрасте. Она подала петицию об изменении своего имени и юридического пола и заявила, что "больше не желает быть связана" со своим отцом "никаким образом". Судья Санта-Моники выдал новое свидетельство о рождении, в котором отражено ее измененное имя и пол, а в решении просто отмечено: "Ксавьер Александр Маск – Вивиан Дженна Уилсон. Пол заявителя изменен с мужского на женский".

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