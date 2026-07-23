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"Если бы люди знали всю правду..." В окружении Анджелины Джоли рассказали о ее реакции на решение детей отказаться от фамилии Брэда Питта

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
2 минуты
1,3 т.
В окружении Анджелины Джоли рассказали о ее реакции на решение детей отказаться от фамилии Брэда Питта
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После того как младшая дочь голливудских звезд Анджелины Джоли и Брэда Питта, Вивьен, подала в суд документы об отказе от отцовской фамилии, в ближайшем окружении голливудской актрисы впервые прокомментировали ее отношение к ситуации. Актриса не осуждает решение детей.

По словам инсайдера, больше всего она хочет, чтобы эта болезненная история наконец осталась в прошлом. Об этом сообщает People.

Больше всего актриса хочет, чтобы эта болезненная история наконец осталась в прошлом

Вивьен стала уже четвертым ребенком бывших супругов, решившим юридически отказаться от фамилии Питта. Если суд удовлетворит ее просьбу, она официально будет носить имя Вивьен Маршелин Джоли. В документах причину такого решения девушка объяснила всего одним словом – "личная".

На фоне этого источник, близкий к Анджелине Джоли, заявил, что если бы общественность знала все обстоятельства семейной истории, то гораздо лучше поняла бы позицию детей.

"Если бы люди знали всю правду, они бы больше сочувствовали детям и относились к ним с уважением. То, что они не говорят плохо о других и не выставляют все на всеобщее обозрение, лишь свидетельствует об их порядочности", – отметил инсайдер.

Вивьен стала уже четвертым ребенком из шести у бывших супругов, которая официально или публично отказалась от фамилии Питта

Там также заверили, что сама Анджелина Джоли не вступает в конфликт из-за решений детей.

"Энджи не ссорилась и не сердится. Она просто хочет, чтобы все душевные раны зажили", – добавил анонимный источник.

На данный момент из шестерых детей Джоли и Питта четверо уже отказались или пытаются отказаться от фамилии отца. Еще в 2024 году это официально сделала Шайло. В этом году соответствующие заявления также подали Мэддокс, Захара и Вивьен.

Ни Анджелина Джоли, ни Брэд Питт публично не комментировали решение своих детей сменить фамилии.

Ни Анджелина Джоли, ни Брэд Питт публично не комментировали решение своих детей сменить фамилии.

Ранее OBOZ.UA писал, что Анджелина Джоли хотела навсегда уехать из Америки после развода с Брэдом Питтом, но передумала.

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