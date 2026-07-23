"Если бы люди знали всю правду..." В окружении Анджелины Джоли рассказали о ее реакции на решение детей отказаться от фамилии Брэда Питта

После того как младшая дочь голливудских звезд Анджелины Джоли и Брэда Питта, Вивьен, подала в суд документы об отказе от отцовской фамилии, в ближайшем окружении голливудской актрисы впервые прокомментировали ее отношение к ситуации. Актриса не осуждает решение детей.

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По словам инсайдера, больше всего она хочет, чтобы эта болезненная история наконец осталась в прошлом. Об этом сообщает People.

Вивьен стала уже четвертым ребенком бывших супругов, решившим юридически отказаться от фамилии Питта. Если суд удовлетворит ее просьбу, она официально будет носить имя Вивьен Маршелин Джоли. В документах причину такого решения девушка объяснила всего одним словом – "личная".

На фоне этого источник, близкий к Анджелине Джоли, заявил, что если бы общественность знала все обстоятельства семейной истории, то гораздо лучше поняла бы позицию детей.

"Если бы люди знали всю правду, они бы больше сочувствовали детям и относились к ним с уважением. То, что они не говорят плохо о других и не выставляют все на всеобщее обозрение, лишь свидетельствует об их порядочности", – отметил инсайдер.

Там также заверили, что сама Анджелина Джоли не вступает в конфликт из-за решений детей.

"Энджи не ссорилась и не сердится. Она просто хочет, чтобы все душевные раны зажили", – добавил анонимный источник.

На данный момент из шестерых детей Джоли и Питта четверо уже отказались или пытаются отказаться от фамилии отца. Еще в 2024 году это официально сделала Шайло. В этом году соответствующие заявления также подали Мэддокс, Захара и Вивьен.

Ни Анджелина Джоли, ни Брэд Питт публично не комментировали решение своих детей сменить фамилии.

Ранее OBOZ.UA писал, что Анджелина Джоли хотела навсегда уехать из Америки после развода с Брэдом Питтом, но передумала.

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