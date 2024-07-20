Дочь Анджелины Джоли и Брэда Пита Шайло официально объявила об отказе от фамилии отца

Дочь американских киноактеров Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло объявила об официальном отказе от фамилии отца. В день своего 18-летия, которое отметили 27 мая, она опубликовала соответствующее объявление в газете Los Angeles Times, после чего его начали рассматривать представители законодательства.

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Девушка окончательно решила убрать часть "Питт" из своей фамилии, сменив имя на Шайло Джоли, сообщает People. Молодая американка решилась на этот шаг, ведь отец, огорченный поступком дочери, почти не общается со старшими детьми.

Согласно действующему законодательству Калифорнии, после того, как совершеннолетний гражданин подает официальное ходатайство об изменении имени, в течение месяца запрос рассматривается адвокатами, после чего появляется в разделе юридических уведомлений газеты. Это стандартная процедура, при которой жители штата могут внести коррективы по фамилии.

Для официального завершения процесса смены имени Шайло Питт наняла собственного адвоката и самостоятельно оплачивает все необходимые расходы. Она стала не первым ребенком звездных супругов, захотевших разорвать связи с отцом. Ранее это сделала 19-летняя усыновленная дочь Захара и 16-летняя Вивьен.

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