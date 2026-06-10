Третий ребенок Брэда Питта официально отрекся от его фамилии: за что дети Анджелины Джоли ненавидят отца

Дочь голливудских актеров Анджелина Джоли и Брэда Питта – Захара – официально подала заявление на изъятие части "Питт" из своей фамилии. Она стала третьим ребенком звезды фильма "Бойцовский клуб", которая отреклась от связей с отцом через соответствующее изменение в документах.

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Об этом сообщает People. Согласно документам, которые получило издание, 21-летняя девушка подала ходатайство на смену фамилии в Верховный суд Калифорнии 28 апреля, незадолго после того, как аналогичный шаг сделал ее старший брат Мэддокс Джоли.

Стоит заметить, что дочь актеров перестала использовать фамилию отца еще до официального отказа. Во время церемоний вручения дипломов в колледже в Атланте ее объявили как Захару Марли Джоли, хотя в программе мероприятия ее имя было указано "Захара Марлі Джоли-Питт". Нежелание иметь какие-либо связи с папой она продемонстрировала и в 2024 году, когда стала членом студенческого общества Alpha Kappa Alpha Sorority.

"Меня зовут Захара Марли Джоли. И я прилетела аж из "Золотого штата" в город ангелов – Лос-Анджелес, Калифорния", – сказала девушка.

Недавно от фамилии Брэда Питта официально отрекся и его сын Мэддокс. Он подал документы на юридическое исключение части "Питт" и изменил полное имя на Мэддокс Чиван Джоли. Основанием сделать такой радикальный шаг он назвал "личные причины".

А вот Шайло Джоли отказалась от фамилии отца еще в 2024-м. В день своего 18-летия девушка подала соответствующее заявление в суд и через несколько месяцев ходатайство удовлетворили. Теперь она юридически носит имя Шайло Нувель Джоли. Дочь голливудских звезд самостоятельно наняла и оплатила адвоката, не вовлекая в процесс мать.

Почему дети Джоли и Питта ненавидят отца

Брэд Питт имеет довольно напряженные отношения с дочерьми и сыновьями с 2016 года, когда Анджелина Джоли подала заявление на развод. С того момента актер устраивал несколько встреч с детьми, однако Мэддокс Джоли отказывался на них появляться. Он откровенно говорил, что "не чувствует себя сыном Брэда".

В 2019 году знаменитости официально перестали быть мужем и женой но судебные разборки между ними совсем не прекратились из-за борьбы за опеку над шестью детьми: Медоксом, Паксом, Захарой, Шайло, Вивьен, Ноксом. Этот вопрос удалось урегулировать только в 2024-м, когда Брэд Питт уступил бывшей жене и отказался от иска в суд. Однако и это не поставило точку в юридических разборках между экс-супругами. В 2022 году Брэд Питт подал иск против Джоли за якобы продажу ее доли французского винодельческого завода Château Miraval без его согласия.

В свою очередь актриса обвинила бывшего избранника в физическом насилии над ней и детьми. Джоли подала заявление в Верховный суд Лос-Анджелеса, где утверждала, что во время семейного путешествия самолетом из Франции в Калифорнию Брэд Питт кричал на нее, схватил за голову, тряс и толкнул в стену ванной комнаты. По словам знаменитости, все происходило на глазах их детей. Тогда ФБР начало расследование по инциденту, но уголовные обвинения не были выдвинуты.

Когда дети Брэда Питта и Анджелины Джоли повзрослели, начали настаивать, чтобы мать "защищала себя" на фоне всех разборок и публичных споров, а вот от отца полностью отстранились. Особенно поддерживать контакт с актером не хотят его старшие дети – Мэддокс, Пакс, Захара и Шайло.

"Он практически не общается со своими старшими детьми. В последние месяцы его общение с младшими детьми также стало более ограниченным из-за графика съемок", – говорил инсайдер.

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