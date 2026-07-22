Младшая дочь Брэда Питта нанесла жесткий "удар" по своему знаменитому отцу вслед за братом и сестрами

Конфликт между актером Брэдом Питтом и его детьми от Анджелины Джоли, похоже, только усугубляется. Самая младшая дочь голливудских звезд – 18-летняя Вивьен – подала в суд документы, чтобы официально отказаться от фамилии отца.

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Если ходатайство будет удовлетворено, она юридически будет носить имя Вивьен Маршелин Джоли. Об этом сообщил Page Six со ссылкой на судебные документы. Слушание по делу назначено на 2 ноября.

В документах, поданных в Верховный суд округа Лос-Анджелес, Вивьен попросила изменить имя с Вивьен Маршелин Джоли-Питт на Вивьен Маршелин Джоли. Причину такого решения она указала кратко – "личная".

Стоит отметить, что это не стало неожиданностью для этой "семьи". Еще в 2024 году Вивьен фактически перестала публично использовать фамилию отца. Тогда в афише бродвейской постановки The Outsiders ("Чужие"), над которой она работала вместе с матерью в качестве ассистента продюсера, ее уже указали как Вивьен Джоли.

Таким образом, Вивьен стала уже четвертым ребенком из шести у бывших супругов, которая официально или публично отказалась от фамилии Питта. Первой такой шаг сделала Шейло. В день своего 18-летия в 2024 году она подала заявление в суд, а уже через несколько месяцев юридически стала Шейло Джоли.

В 2026 году аналогичные документы подали старшие дети пары – сын Меддокс и дочь Захара. Меддокс попросил официально сменить имя на Меддокс Чиван Джоли, а Захара обратилась в суд с просьбой стать Захарой Марли Джоли. Еще раньше дочь перестала представляться фамилией отца на публичных мероприятиях и во время учебы.

Единственным из шестерых детей, кто пока не отказался от фамилии Питта, остается Пакс. Он поддерживает связь с семьей актера, хотя близких отношений с самим отцом у него нет. Нокс также пока не подавал соответствующих документов, однако уже использовал имя Нокс Джоли в школьных документах.

Отметим, что Вивьен родилась в июле 2008 года вместе со своим братом-близнецом Ноксом и является самым младшим ребенком Анджелины Джоли и Брэда Питта.

Почему дети отказываются от фамилии Питта

Напряженные отношения между Бредом Питтом и детьми продолжаются с 2016 года, когда Анджелина Джоли подала на развод после инцидента на борту частного самолета. Тогда актриса обвинила бывшего мужа в физическом насилии в отношении нее и детей. Федеральное бюро расследований США проверяло обстоятельства инцидента, однако уголовных обвинений Питту не предъявили.

Несмотря на то, что развод актеров официально завершился лишь в конце 2024 года после восьми лет судебных разбирательств, юридические споры между ними продолжаются до сих пор. В частности, они продолжают судиться из-за французской винодельни Château Miraval, сообщает People.

По словам источника, близкого к Питту, отчуждение детей является для актера болезненным: "Печально видеть, как кто-то снова и снова демонстрирует успешное отчуждение детей от другого родителя".

В то же время другой источник, слова которого приводит Page Six, убежден, что решение детей является их собственным выбором.

"Если Брэд не близок с детьми, то это из-за причиненного вреда. Дети теперь взрослые и принимают собственные решения, которые заслуживают уважения. Если они решат дистанцироваться от него, это связано с этой болью и причиненным вредом", – отметил собеседник издания.

Ранее OBOZ.UA писал, что Анджелина Джоли хотела навсегда уехать из Америки после развода с Брэдом Питтом, но передумала.

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