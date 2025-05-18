Зрители изменили результаты Евровидения 2025: кто стал лидером телеголосования, а кто совсем не впечатлил еврофанов

В субботу, 17 мая, в Швейцарии отгремел грандиозный финал 69-го песенного конкурса Евровидение 2025. Представители из 26 стран-участниц, среди которых была и Украина, продемонстрировали аудитории впечатляющие выступления, поэтому каждый мог выбрать своего фаворита. Сначала артисты узнали, сколько баллов получили от национального жюри, однако ход событий гранд-финала кардинально изменили еврофаны.

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Так лидером телеголосования стала Юваль Рафаэль, которая представила Израиль с песней New Day Will Rise. Ее выступление получило 297 баллов от зрителей, тогда как жюри отдали за перформанс 60 голосов (всего 357). По итогам результатов обоих голосований, артистка заняла 2 место.

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Как выступила Юваль Рафаэль в финале Евровидения 2025 – читайте здесь.

А вот на второй позиции в рейтинге "зрительских симпатий" оказался представитель Эстонии. Томми Кеш поразил еврофанов конкурсной композицией Espresso macchiato и получил от них 258 баллов.

Бронзу по результатам телеголосования получил KAJ. Артиста с Bara bada bastu зрители наградили 195 баллами, что позволило ему занять почетное 4 место в общем рейтинге.

В то же время Украина, которую представляла группа Ziferblat с песней Bird of pray, получила 158 баллов от зрителей. А вот от жюри было всего 60. В целом – 218.

Однако завоевать расположение аудитории Евровидения 2025 удалось далеко не всем исполнителям. Самые низкие позиции по результатам телеголосования заняли Великобритания, Дания и Мальта. Их представителям зрители отдали всего 0, 2 и 8 баллов соответственно. Из-за довольно низких баллов от еврофанов, они не смогли пробиться в топовые позиции гранд-финала.

Как прошло выступление представителей Украины Ziferblat в финале – читайте здесь. В отличие от Нацотбора, на сцене не было цветов и зелени – постановка стала более футуристической, хотя и выдержанной в ретро-эстетике.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что иностранцы бурно отреагировали на выступление Ziferblat на Евровидении 2025.

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