'Украина не следует за трендами, она их создает': иностранцы бурно отреагировали на выступление Ziferblat на Евровидении 2025

Во вторник, 13 мая, состоялся первый полуфинал песенного конкурса Евровидение 2025 в швейцарском городе Базель. 15 стран, среди которых была и Украина, соревновались за шанс пройти в гранд-финал и побороться за хрустальный микрофон. Группа Ziferblat, которая в этом году представляет нашу страну на международной арене, достойно исполнила композицию Bird of Pray, поэтому попала в заключительный этап шоу.

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Кроме того, артисты своим выступлением вызвали настоящий фурор среди еврофанов. Под видео с шоу коллектива, которое появилось на YouTube-канале Eurovision Song Contest, иностранцы поделились положительными эмоциями от перформанса.

Одни пользователи сети довольно высоко оценили мелодию трека Bird of Pray и вокальные навыки солиста группы Ziferblat – Даниила Лещинского, а другие были в восторге от постановки и впечатляющей атмосферы выступления.

"Я очень рад, что Ziferblat прошли в финал. Я буду голосовать за эту замечательную группу!"

"Прекрасная песня и действительно уникальное исполнение. Передаю поздравления и баллы из Великобритании".

"Такая замечательная песня, я просто обожаю ее. Постановка и атмосфера 80-х идеально сочетаются с розовым освещением. Украина, пожалуй, моя любимая страна на Евровидении. Они всегда представляют хорошие песни, никогда меня не разочаровывали".

"Лучшее выступление вечера. Вы превзошли себя и превзошли все мои ожидания! Даже лучше, чем я думала. Постановка и вокал – абсолютно волшебные".

"Украина не следует за трендами, она их создает".

Напомним, что во время первого полуфинала Евровидения 2025 Ziferblat вышли на сцену под номером пять. Их музыкальный перформанс был сделан в стилистике 70-х, а артисты предстали перед публикой в ярких костюмах, которые подсвечивались софитами, как будто пульсировавшими в унисон с ритмом песни. Мелодия Bird of Pray сочетала в себе электронику и фольклорные мотивы.

Больше подробностей о первом полуфинале читайте в нашем материале.

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