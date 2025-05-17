Появилось шокирующее видео из зала Евровидения 2025: выступление Израиля в финале пытались сорвать

В сети распространяется видео с финала Евровидения 2025, на котором четко слышно массовое освистывание и видно палестинский флаг в зрительном зале во время выступления представительницы Израиля Юваль Рафаэль. В кадре также заметно, как некоторые зрители выражали свой протест – махая флагами, выкрикивая лозунги и откровенно демонстрируя свое возмущение.

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В то же время в официальном эфире конкурса, который транслировался миллионам телезрителей по всей Европе, эти моменты были полностью вырезаны и приглушены. Вместо возгласов недовольства зрители за экранами услышали только громкие аплодисменты и возгласы восторга. OBOZ.UA следит за событиями в прямом эфире.

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Юваль Рафаэль – самая скандальная участница нынешнего Евровидения, и ее участие вызвало жаркие дискуссии задолго до финала. Артистка представила Израиль с песней New Day Will Rise, и уже во время первого полуфинала ее сопровождали протесты.

Во время бирюзового парада конкурсантов в Швейцарии, на маршруте израильской делегации протестующие блокировали движение трамвая, один из них сел прямо на рельсы с палестинским флагом, а другой – угрожал Юваль жестом перерезания горла. Ситуация была напряженной и во время репетиций: тогда в зале были замечены зрители с палестинской символикой, которые свистели и выкрикивали оскорбления, а одна из генеральных репетиций вообще была сорвана активистами.

Несмотря на все давление, Рафаэль вышла в финале на сцену без изменений в номере, как и в полуфинале. В черном платье и с характерными украшениями, она исполнила песню, поднимаясь по символической лестнице с мерцающими деталями – элементе, который должен был означать надежду и внутреннюю силу.

Но мало кто знает, что за этим выступлением стоит ужасная личная история. Рафаэль пережила нападение во время фестиваля, когда боевики ХАМАС напали на гражданских, убив сотни. Она провела более восьми часов в укрытии, прячась под телами погибших, пока ее не спасли израильские военные. Из более 40 человек, которые были в бомбоубежище, живыми вышли только 11.

"В ловушке, боясь за свою жизнь, я стала свидетелем неописуемых ужасов – на моих глазах были ранены и убиты как друзья, так и незнакомые люди. Когда тела убитых падали на нас, я поняла, что спрятаться под ними – единственный способ пережить этот кошмар", – вспоминала девушка.

В ее теле до сих пор остаются осколки от осколков – в голове и ноге.

Как прошло выступление представителей Украины Ziferblat в финале – читайте здесь. В отличие от Нацотбора, на сцене не было цветов и зелени – постановка стала более футуристической, хотя и выдержанной в ретро-эстетике.

Также читайте, как представили себя украинцы на открытии Евровидения 2025.

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