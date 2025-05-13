Евровидение 2025: могут ли украинцы голосовать в первом полуфинале

Сегодня, 13 мая, в 22:00 начался первый полуфинал песенного конкурса Евровидение 2025, который в этом году принимает швейцарский город Базель. Украину представит группа Ziferblat с композицией Bird of Pray, которая прозвучит на сцене под пятым номером. Именно в этом полуфинале украинцы смогут голосовать за своих фаворитов.

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Согласно правилам конкурса, зрители могут отдать голос только в том полуфинале, в котором участвует их страна. Для Украины это первый полуфинал. Также украинцы смогут голосовать во время гранд-финала, который состоится 17 мая. Стоит отметить, что с украинского мобильного оператора проголосовать за Украину будет невозможно.

OBOZ.UA будет вести онлайн-хронику первого полуфинала Евровидения 2025.

Голосование в полуфинале начнется сразу после завершения последней песни и продлится около 18 минут. Проголосовать можно до 20 раз за любимые номера, воспользовавшись одним из следующих способов:

Официальное приложение "Евровидения" . В ответ на голосование пользователи получают видеообращение от артистов.

. В ответ на голосование пользователи получают видеообращение от артистов. Телефон или SMS – номера для голосования будут транслироваться во время эфира каждым национальным вещателем.

– номера для голосования будут транслироваться во время эфира каждым национальным вещателем. Онлайн на сайте Евровидения – платформа будет работать в течение всей недели прямых эфиров.

Стоимость голосования в Украине составит 8,50 грн за одну SMS.

Зрители, которые находятся в других странах, в частности в Великобритании, Германии, Франции, Испании, Италии или Швейцарии, смогут голосовать в обоих полуфиналах. А те, кто следит за конкурсом из-за пределов стран-участниц, смогут голосовать онлайн: окно голосования открывается за сутки до каждого эфира и возобновляется во время прямой трансляции.

Ранее OBOZ.UA писал, что Ziferblat показали образы, в которых представят Украину на Евровидении 2025. Главная ставка сделана на яркие цвета, блеск, символику бренда FROLOV – сердечки – и силуэты с выразительной формой.

Ziferblat также рассекретил сумму расходов на участие в международном соревновании. По словам артистов, чтобы оплатить конкурсный номер, появление на препати, медийное продвижение и многое другое нужно около 120-130 тысяч долларов.

В частности, читайте, кто такие Ziferblat и о чем их конкурсная песня Bird of pray. Артисты получили шанс появиться на международной арене, ведь завоевали расположение жюри Национального отбора и слушателей своей композицией.

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