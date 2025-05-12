Евровидение 2025: когда и где смотреть первый полуфинал, в котором выступит Украина

Уже совсем скоро миллионы зрителей по всей Европе и за ее пределами снова объединятся у экранов ради главного музыкального события года – Евровидение 2025. Нынешний конкурс пройдет в Швейцарии, в городе Базель, а Украина будет традиционно принимать участие в песенном соревновании. В первом полуфинале, который состоится 13 мая, нашу страну представит группа Ziferblat с песней Bird of Pray.

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1 мая группа вместе с украинской делегацией отправилась в Базель специальным поездом Eurovision Express. Уже 3 мая артисты провели первую репетицию на арене St. Jakobshalle – именно здесь будет проходить конкурс. OBOZ.UA сообщает, под каким номером выступит Украина, когда и где смотреть трансляцию, как голосовать и чего ждать от шоу. В частности, мы будем вести онлайн-трансляцию первого полуфинала Евровидения 2025.

Когда состоится Евровидение 2025

Первый полуфинал: 13 мая (вторник).

13 мая (вторник). Второй полуфинал: 15 мая (четверг).

Гранд-финал: 17 мая (суббота).

Все шоу начнутся в 22:00 по киевскому времени.

Когда выступит Украина

Украина выступит в первом полуфинале под номером 5. Именно тогда на сцену выйдет группа Ziferblat с песней Bird of Pray, которая уже получила положительные отзывы от еврофанов.

Стоит отметить, что Ziferblat были удовлетворены порядковым номером своего выступления. По их словам пять – это "идеальная золотая середина".

В этом полуфинале сразятся 15 стран. Кроме того, во время шоу выступят представители Испании, Италии и Швейцарии, а будут голосовать также зрители из стран, объединенных в блок под названием "Остальной мир".

Где смотреть трансляцию

В Украине смотреть полуфиналы и финал Евровидения можно будет на следующих платформах:

Телеканал и сайт Суспільне Культура, или в приложении Дія .

или в приложении . YouTube-канал Eurovision Song Contest (на английском языке).

(на английском языке). Радио Промінь – для тех, кто слушает в дороге.

Трансляции начнутся в 22:00 по киевскому времени в дни проведения шоу – 13, 15 и 17 мая.

Участники и формат

В 2025 году в конкурсе принимает участие 37 стран. В гранд-финал выйдут:

10 лучших стран из первого полуфинала.

10 – из второго полуфинала.

6 автоматических финалистов: "большая пятерка" (Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания) + страна-хозяйка – Швейцария.

Ранее OBOZ.UA писал, что Ziferblat показали образы, в которых представят Украину на Евровидении 2025. Главная ставка сделана на яркие цвета, блеск, символику бренда FROLOV – сердечки – и силуэты с выразительной формой.

Ziferblat также рассекретил сумму расходов на участие в международном соревновании. По словам артистов, чтобы оплатить конкурсный номер, появление на препати, медийное продвижение и многое другое нужно около 120-130 тысяч долларов.

В частности, читайте, кто такие Ziferblat и о чем их конкурсная песня Bird of pray. Артисты добыли в борьбе шанс появиться на международной арене, ведь завоевали приверженность жюри Национального отбора и слушателей своей композицией.

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