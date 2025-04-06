Неужели женат? Бена Аффлека заметили с кольцом после скандального развода с Дженнифер Лопес

Голливудский актер Бен Аффлек оказался в центре внимания сплетников: его заметили с кольцом на безымянном пальце, и это стало настоящей сенсацией после его недавнего развода с Дженнифер Лопес. Однако, как выяснилось, знаменитость не поспешила снова связать себя брачными вузами – кольцо оказалось лишь частью образа для съемок нового фильма.

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52-летнего актера заскочили на съемочной площадке триллера "Животные", который создают для Netflix. Папарацци сняли, как он во время перерыва спокойно курит сигарету и пьет кофе, демонстрируя украшение на безымянном пальце. Фото можно просмотреть в медиа Page Six.

Одетый в серый пиджак и джинсы, Аффлек выглядел спокойно, но появление обручального кольца сразу вызвало волну слухов. Как выяснилось, в новой ленте актер играет сына кандидата в мэры Лос-Анджелеса, которого вместе с женой похищают, и у него всего несколько часов, чтобы собрать выкуп. Так что украшение на пальце – только элемент роли.

Интересно, что появление кольца произошло лишь спустя несколько месяцев после того, как Бен Аффлек официально завершил отношения с Дженнифер Лопес. В январе 2025-го они окончательно расторгли брак, длившийся менее двух лет. Причиной стали "непримиримые разногласия", о которых подала Лопес в августе 2024 года.

Это первое заметное публичное появление актера после его откровенного интервью журнала GQ, в котором он впервые прокомментировал развод с Дженнифер Лопес. По словам актера, между ними не было громких скандалов, ссор или интриг. Причина разрыва проста: со временем их пути разошлись.

Он подчеркнул, что не держит зла на бывшую жену и до сих пор относится к ней с уважением. При этом признал: главным отличием в их характерах стало отношение к публичности. Лопес всегда была открыта к камере, тогда как Аффлек – наоборот – предпочитал приватность.

История отношений Бена Аффлека и Дженнифер Лопес

Аффлек и Лопес познакомились в 2002 году на съемках фильма "Джили". Их роман разгорелся молниеносно: уже через год пара объявила о помолвке. Однако до свадьбы не дошло – в 2004 они неожиданно разорвали отношения буквально за день до церемонии. Тогда звезды заявили, что просто не были готовы к браку под давлением излишнего внимания прессы.

Спустя почти два десятилетия, в 2021 году, пара снова возобновила отношения. А летом 2022-го они тайком поженились в Лас-Вегасе, а затем устроили пышное празднование в Джорджии. Их брак казался идеальным: общие выходы на красные дорожки, романтические фото и видео, поддержка друг друга в карьере.

Однако в августе 2024 года стало известно, что Лопес подала на развод. В документах она указала "непримиримые разногласия", а датой разрыва отметила 26 апреля 2024 года. Окончательно супруги оформили развод в январе 2025-го.

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