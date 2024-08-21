Месть в годовщину свадьбы? Дженнифер Лопес официально подала на развод с Беном Аффлеком

После нескольких месяцев слухов о расставании, американская певица Дженнифер Лопес официально подала на развод со сценаристом Беном Аффлеком. Исполнительница приняла окончательное решение прекратить отношения с мужем в день их второй годовщины свадьбы, 20 августа.

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Как сообщает DailyMail, в юридических документах Лопес указала датой разрыва 26 апреля 2024 года. По словам инсайдеров, пара не подписывала брачный договор перед женитьбой, что делает индивидуальный заработок обеих звезд общим имуществом. Поклонники знаменитостей считают, что женщина отважилась на смелый шаг ради мести.

Дженнифер Лопес подала на развод, поскольку между ней и Беном Аффлеком в течение длительного времени присутствуют неуемные споры из-за денег. Лица, приближенные к супругам, утверждают, что иногда знаменитости полностью перестают общаться друг с другом.

К тому же, одной из причин напряженных взаимоотношений между парой является разное отношение к публичности. 52-летний мужчина всегда пытается сохранять свою личную жизнь в тайне, в то время как 55-летняя певица свободно делится подробностями с поклонниками.

По словам инсайдеров, сейчас Дженнифер Лопес сильно зла на Бена Аффлека, ведь их дети стали непосредственными свидетелями разрыва. Кроме того, что исполнительница постоянно заботилась о своих детях, близнецах Максе и Эмме, она установила тесную связь с потомками сценариста: Вайолет, Фином и Сэмюэлем.

"В этом процессе принимают участие пятеро детей. Она знала, что они собираются смешать семьи, но она еще не полностью признала, что все закончилось", – отметил источник.

Со своей стороны, американец откладывает подачу на развод, однако отношения между парой остаются сложными. Звезды отказываются общаться лично, поэтому поддерживают связь благодаря собственным бизнес-менеджерам, даже не обращаясь к юристам.

Несмотря на длительные слухи о расставании, официальный поступок Дженнифер Лопес вызвал у ценителей творчества звездных супругов бурную реакцию. Большинство фанатов считают, что американка подала на развод в день годовщины свадьбы ради мести:

"Готовиться к разводу на годовщину свадьбы – это безумие".

"Дженнифер Лопес и Бен Аффлек разводятся. Бьюсь об заклад, что Бен настолько счастлив, что теперь может быть "несчастным" в покое, а между тем ко Дню труда у Джей Ло появится новая любовь. Она не может долго быть одинокой женщиной".

"Возможно, ей просто стоит уделить немного времени и сосредоточиться на себе".

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