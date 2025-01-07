Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально развелись: как сейчас живут звезды, которые дважды не смогли построить семью

Голливудские звезды Дженнифер Лопес и Бен Аффлек, чья любовь восхищала миллионы поклонников по всему миру, официально завершили свои отношения. Их брак, возобновившийся в 2022 году после 22-летнего перерыва, теперь стал частью их истории.

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Официальный разрыв брака произошел почти через 20 недель после того, как Дженнифер Лопес оформила судебные документы. Как сообщает People, она подала заявление в Высший суд округа Лос-Анджелес без адвоката, попросив не оказывать ни одной из сторон супружеской поддержки.

Знаменитость также попросила восстановить ее прежнее имя – Дженнифер Линн Лопес.

Источник сообщает, что актриса почувствовала облегчение после подачи документов на развод. Однако близкие Джей Ло утверждают, что она не хотела расторгать брак: "Она хотела разобраться в ситуации. Они любят друг друга. Дженнифер не из тех, кто просто так сдается".

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек пробыли в браке два года. Однако звезды имели отношения еще в 2004 году, но разошлись за день до свадьбы. Впоследствии актеры расстались без скандалов и обвинений, заверив, что просто поспешили и не были готовы к пристальному вниманию папарацци. Вскоре они начали выстраивать новые отношения.

Однако в июле 2022 года стало известно, что влюбленные тайно поженились в Лас-Вегасе. На этот раз пара хотела избежать публичности, поэтому их церемония бракосочетания прошла без лишних глаз. Однако супружескую жизнь тщательно анализировали журналисты и фанаты. Так, Лопес и Аффлек прожили в браке менее двух лет, а на вторую годовщину брака стало понятно, что в их семье не все хорошо. Знаменитости проводили эти дни отдельно друг от друга: мужчина покупал новый дом, а женщина подавала на развод.

Как причину расторжения брака Лопес указала "непримиримые разногласия", которые очень часто пишут, когда не хотят вдаваться в подробности расставания. Артистка потребовала разделить их имущество. Как дальше сложилась судьба общей собственности – неизвестно.

Однако теперь бывшие влюбленные пытаются показать публике, что у них все хорошо в жизни и, более того, им удалось найти вторую половинку довольно быстро после разрыва. Так, в сети начали обсуждать красавца-телохранителя Дженнифер Лопес, который почти всюду сопровождал актрису. Она выходила с ним на публику, держась за руку.

А до этого Бена Аффлека заподозрили в новом романе. Еще в августе 2024 года он был замечен с дочерью Роберта Ф. Кеннеди-младшего Кэтлин "Кик" Кеннеди. Пара проводила вместе время, однако они не торопились афишировать отношения.

"У них не было никаких интрижек пока Бен был с Дженнифер, но для друзей Кик интересно, что как только стало официально известно о разводе, Аффлек внезапно начал проводить время со старой подружкой, чью семью он считает королевской", – сообщал инсайдер.

Ранее OBOZ.UA писал, что Дженнифер Лопес появилась в соцсетях в "платье мести" в то время, когда ее экс-муж проводил время с бывшей.

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