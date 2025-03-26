Бен Аффлек впервые заговорил о причине развода с Дженнифер Лопес

Американский актер Бен Аффлек впервые прокомментировал причину разрыва отношений со своей экс-женой, исполнительницей Дженнифер Лопес. По словам знаменитости, у них не возникало слишком серьезных ссор или конкретных ситуаций, способствовавших разводу. Звезда намекнул, что со временем супруги просто начали терять интерес друг к другу.

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Об этом он рассказал в интервью журналу GQ. Бен Аффлек отметил: несмотря на расставание, с уважением относится к бывшей избраннице.

Незадолго до того, как в романе звездных супругов возник переломный период, Дженнифер Лопес выпустила документальный фильм "Величайшая история любви, которую никогда не рассказывали". К созданию проекта подключился и сам Бен Аффлек. Просматривая ленту, можно заметить, что знаменитости имеют несколько противоположные характеры и по-разному относятся к публичности. Джей Ло всегда стремилась жить более открыто и не хотела скрывать отношения от общественности, тогда как актер предпочитал частную жизнь. Однако, по словам Аффлека, такие отличия не стали причиной разрыва, как полагают большинство людей.

"Я думаю, что в том документальном фильме или в использованном отрывке я сказал: "Нельзя выйти замуж за капитана корабля, а затем заявить: "Ну, я не люблю заходить в воду". Вы должны спокойно воспринимать то, что знали, вступая в любые отношения. И я думаю, что важно сказать, что это не было причиной какого-либо серьезного перелома. Это не значит, что вы можете посмотреть этот документальный фильм и сказать: "О, теперь я понимаю проблемы, которые были у этих двоих", – высказался звезда.

Бен Аффлек заметил: хотя и не любит выставлять личную жизнь на показ, снялся в ленте экс-жены по собственному желанию, потому что любил ее и хотел поддержать. По словам звезды, он до сих пор уважает Дженнифер Лопес и не хочет, чтобы люди искали в их разводе что-нибудь сенсационное. Как отметил артист, причина разрыва была более обыденной.

"Думаю, существует тенденция анализировать расставания и искать первопричины или что-то подобное. Но, честно говоря, как я уже говорил, правда гораздо более приземленная, чем, возможно, люди считают. Не было скандала, мыльной оперы или интриг. Правда заключается в том, что когда вы спрашиваете: "Эй, что случилось?" в ответ нету: "Вот, что произошло". Это просто история людей, которые пытаются выяснить свою жизнь и отношения так, как обычно все это делают. И когда вы становитесь старше, что касается меня, я предполагаю, что это относится к большинству людей. Нет "такой-то сделал это" или "это было такое большое событие". И не хочу больше делиться этим, потому что чувствую себя неловко и уязвимым", – подытожил актер.

Напомним, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек познакомились на съемочной площадке фильма "Джили", а в 2002 году закрутила роман. Их отношения развивались довольно быстро, поэтому в 2004-м они даже собирались жениться, однако разошлись за день до свадьбы. Разрыв произошел без лишних скандалов, а селебрити просто заявили, что были не готовы.

Однако со временем между ними снова вспыхнули чувства. В 2022 году Дженнифер Лопес и Бен Аффлек тайно поженились в Лас-Вегасе. Они прожили вместе менее 2-х лет, а на вторую годовщину брака стало понятно, что у супругов возникли проблемы. Пара все реже появлялась вместе на публике, а свободное время проводила по отдельности. В августе 2024-го Джей Ло подала на развод. Датой разрыва она указала 26 апреля 2024, а причиной – "непримиримые разногласия". Официально поставили точку в отношениях знаменитости в январе 2025 года.

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