Любовный треугольник с Беном Аффлеком: бойфренд Гарнер поставил ультиматум после пикантного видео эксов, которое слили папарацци

Актриса Дженнифер Гарнер оказалась перед выбором: ее бойфренд, бизнесмен Джон Миллер, выдвинул ей жесткий ультиматум после появления в сети видео, на котором она нежно общается с бывшим мужем Беном Аффлеком. Известный актер занимал Гарнер за талию во время отдыха на дне рождения их сына.

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По данным Page Six, Миллер, встречающийся с Гарнер с 2018 года, долго мирился с ее тесными отношениями с бывшим мужем. Но после новых кадров, на которых актриса явно чувствует себя комфортно в объятиях Аффлека, решил, что это слишком.

"Джон всегда поддерживал отношения Бена и Джен относительно отцовства, но считает, что Бен перешагнул границу", – сообщил анонимный источник, близкий к паре.

2 марта Гарнер и Аффлек вместе отметили 13-летие их младшего сына Сэмюэля. Празднование состоялось в пейнтбольном парке Combat Paintball в Кастайке, Калифорния, США. Звездные эксы были замечены в теплых объятиях: Аффлек нежно прижал Гарнер к себе, пока она целилась в мишень. Камеры зафиксировали, как актер удерживает бывшую жену несколько секунд, а она даже чуть-чуть наклоняется в его сторону.

Daily Mail опубликовал кадры, взорвавшие сеть – многие увидели в них больше, чем просто дружескую поддержку.

47-летний Джон Миллер не скрывал своего негодования. Он считает, что такие кадры бросают тень на их отношения и производят впечатление любовного треугольника.

"Джон знает, что между Джен и Беном ничего не происходит, но он не считает, что эти фотографии выглядят хорошо, и чувствует, что это неуважение к их отношениям", – добавил источник.

Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек были в браке 13 лет – с 2005 по 2018. У них трое общих детей: 19-летняя Вайолет, 16-летняя Серафина и 13-летний Сэмюэль. В последнее время они значительно сблизились, особенно после сложного периода жизни Аффлека. Гарнер поддерживала его в трудные моменты, в частности, после расставания с Дженнифер Лопес.

Ранее OBOZ.UA писал, что Бен Аффлек был замечен в необычной компании. Звезда провел вечер с семьей, воссоединившись с бывшими супругами – актрисой Дженнифер Гарнер и певицей Дженнифер Лопес, которая в августе 2024 года подала на развод.

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