'Не завидуйте!' Klavdia Petrivna дала первое видеоинтервью и обратилась к украинским певцам

Самая загадочная украинская певица Klavdia Petrivna (Клавдия Петровна) и поп-звезда Артем Пивоваров дали совместное видеоинтервью, в котором девушка решила быть немногословной и все еще скрывает свою личность. Она попыталась обойти несколько вопросов журналистов и все еще держать интригу, кто она такая, что, вероятно, станет известно во время ее сольного концерта в конце августа.

Певцы, на днях выпустившие совместную песню "Барабан", пришли в студию "Хіт FM", где завуалированно рассказали о создании дуэта и дали руководство своим коллегам. Во время интервью Klavdia Petrivna была в черном костюме, на голову она надела огромную шляпу с бахромой, а лицо спрятала за черной балаклавой.

"Знаете, что я вам скажу? Как говорил один великий мудрец, которого я очень уважаю: "Не завидуйте, коллеги. Развивайтесь". Ищите друг друга и найдете", – дала руководство украинским артистам она, процитировав самого Пивоварова.

Ведущие поинтересовались у певцов, на последних концертах автора хита "Дежавю" Klavdia Petrivna была "одной и той же", на что они просто отказались отвечать.

"Вы хотите ответить на этот вопрос? Или мы можем сказать, что не хотим отвечать на этот вопрос", – обратился Пивоваров к таинственной звезде, на что та заявила: "Давайте мы не будем отвечать".

В дальнейшем журналисты поинтересовались, планирует ли Klavdia Petrivna несколько сольных концертов, ведь раньше объявляла о проведении только одного, билеты на который поклонники раскупили в первые часы продажи.

"Как сказал один мудрец, время покажет", – ответила она, снова "процитировав" Пивоварова.

Однако никаких подсказок для разгадывания внешности певицы даже ее компаньон-поп-звезда не дал. Он на вопрос о цвете глаз решил запутать публику.

"Они меняются от настроения. Если мы работаем на студии – это один цвет, если мы на сцене – это другой цвет. Очень много вариаций, знаете", – сказал певец.

Напомним, личность Klavdia Petrivna на самом деле уже давно разгадана. Ею стала сестра известного лирического певца. Впоследствии в сети поползли слухи, что Klavdia Petrivna – это Маша Кондратенко, ведь именно она несколько месяцев назад приходила забирать награду в категории "Дебют года".

Ранее OBOZ.UA писал, какой смысл заложен в новом хите Klavdia Petrivna и Артема Пивоварова "Барабан". Прежде всего, за основу песни приняли стихотворение представителя расстрелянного возрождения.

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