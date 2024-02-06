Певица Klavdia Petrivna получила музыкальную премию: кто вышел на сцену за наградой. Фото и видео

Анонимная украинская певица, которая выпускает треки под именем Klavdia Petrivna, была отмечена наградой издания "Лірум" в категории "Дебют года". Статуэтку на сцену вышла забирать артистка Мария Кондратенко, автор песни "Ванька-встанька".

Кондратенко не сделала однозначного заявления о том, является ли Klavdia Petrivna ее творческим "альтер эго". Она лишь поблагодарила слушателей и свою команду, сказала, что это "неожиданно", и заинтриговала призывом: "Следите за новостями, скоро увидимся". Соответствующее видео сняли и опубликовали в сети зрители, присутствовавшие на награждении.

Klavdia Petrivna скрывает свою личность. Составляющей ее образа стала черная шляпа, которая заменила фотографию артистки в профиле в Instagram и появилась на обложке первого миниальбома. Кстати, Мария Кондратенко, забирая награду Klavdia Petrivna, была в черной шляпе и широком пиджаке.

6 февраля Instagram-аккаунты Марии Кондратенко и Клавдии Петровны опубликовали совместный пост с фотографиями девушки в черной шляпе и пиджаке. Лицо на снимках не видно, но можно догадаться, что позировала на камеру Кондратенко.

Фото подписаны лаконично: "Кто это такая?". Некоторые пользователи верят, что это признание – якобы Кондратенко и есть Klavdia Petrivna. Другие сочли это шуткой или совместной пиар-акцией, ведь кто-угодно мог подняться на сцену, чтобы забрать статуэтку.

Чуть позже Кондратенко поделилась своими фотографиями в том же образе и с наградой, где можно рассмотреть подпись Klavdia Petrivna.

Новую артистку Klavdia Petrivna называли самой загадочной личностью в украинском шоу-бизнесе. Она появилась в 2023 году, ее песни быстро получили популярность в TikTok.

Согласно одной из теорий, под псевдо Клавдии Петровны якобы скрывается 18-летняя украинка по имени Соломия.

Маша Кондратенко – актриса сериала "Школа", блогер и певица. Публике она известна как исполнительница "Ванька-Встанька", "Ведмеді-Балалайки" и "Вогник-Вогник".

Как писал OBOZ.UA:

– Украину на Евровидении в 2024 году представит дуэт Jerry Heil и alyona alyona. Украинки уже начали подготовку к основному конкурсу в Мальме, Швеция, где будут выступать уже 7 мая. Для международной арены певицы планируют изменить свой номер.

– Что известно о дуэте Jerry Heil и alyona alyona и какие скандалы могли помешать их участию в конкуре, читайте в материале по ссылке.

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