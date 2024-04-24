Тысячи билетов приобрели за считаные часы, самых дорогих мест почти нет: первый концерт загадочной Klavdia Petrivna вызвал резонанс

Сегодня, 24 апреля, самая загадочная певица украинской сцены Klavdia Petrivna начала продажу билетов на свой первый сольный концерт во Дворце Спорта 30 августа. За считаные часы тысячи билетов были проданы, а самых дорогих мест по состоянию на 17:00 почти не осталось.

Подогрел интерес к выступлению таинственной певицы ее дебют во время концерта Артема Пивоварова на прошлой неделе. Артистка настолько поразила слушателей своим образом и живым вокалом, что даже запустила мемный тренд в соцсетях. OBOZ.UA расскажет о феномене артистка подробнее.

Концерт

Как мы уже писали, 30 августа этого года Клавдия Петривна соберет целый Дворец Спорта, чтобы исполнить вживую по меньшей мере два альбома, которые уже сейчас находятся в свободном доступе. Возможно, песен будет даже больше.

Кроме этого, в анонсе говорится, что исполнительница "наконец-то готова раскрыть все карты", поэтому во время шоу, возможно, личность звезды официально разоблачат. За час было приобретено две тысячи билетов, и цены на некоторые места несколько выросли.

Стоимость билетов зависит от зоны и стартует от 500 гривен. Самые дорогие места – сектор 7. Чтобы посмотреть концерт оттуда, придется заплатить более 7 тыс. грн, и мест уже почти нет.

Самых дешевых билетов за 499 гривен осталось меньше 50, но есть еще выбор в других ценовых категориях.

Предпосылки

В день анонса концерта певица, которая уже год скрывает свое настоящее имя и лицо, неожиданно появилась на шоу Артема Пивоварова под конусообразной шляпой и вуалью. Вместе они исполнили совместный трек, релиз которого состоится 25 апреля.

Загадочный образ артистки – это что-то новое для украинской сцены, но не для мира, где подобным образом когда-то обрела популярность певица Sia.

Однако перформанс все же вызвал ажиотаж в сети и породил мемы. В TikTok креативщики повторяют костюм Клавдии Петривны своими руками. Присоединились даже бизнес-аккаунты известных предприятий.

Кто такая Клавдия Петривна

В сети ходят слухи, что Klavdia Petrivna – певица Маша Кондратенко, ведь именно она несколько месяцев назад приходила забирать награду в категории "Дебют года".

Однако это, скорее всего, не так. Личность звезды уже рассекретили, а внимательным пользователям осталось только сложить все факты в кучу.

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