Песня Артема Пивоварова и Klavdia Petrivna взлетела в трендах YouTube: в чем символизм 'Барабана', ставшего хитом еще до официального релиза

Музыкальный дуэт Артема Пивоварова и самой загадочной певицы Украины Klavdia Petrivna (Клавдии Петровны) недавно выпустил новый видеоклип на песню "Барабан". На момент написания новости, трек находится на первой строчке YouTube-трендов.

За четыре дня ролик набрал более 1,8 миллиона просмотров. Впервые поклонники Артема Пивоварова услышали новый хит на концерте певца в столичном Дворце спорта. Зрителей удивило появление Клавдии Петровны на сцене. Дуэт исполнителей неожиданно поразил украинцев новой песней с глубоким смыслом.

"Барабан" стал частью авторского культурного проекта артиста под названием "Твои стихи, мои ноты", созданный с целью популяризировать украинскую литературу и ее представителей. Основой песни стала поэзия футуриста, представителя "расстрелянного возрождения" Гео Шкурупия, а именно его стихотворение "Барабан печали".

Как объяснила певица на своей TikTok-странице, композиция вовсе не о "барабанах в укрытиях". "Исторически в Запорожской Сечи барабаны были неотъемлемым атрибутом войны. Каждый удар что-то символизировал", – говорится в видео. В ролике указано, что слова "поднимай булаву, атаман" и "бей, несмотря на раны на ладонях" – это символ отваги казаков.

Полный текст песни звучит так:

Бий! Бий! Бий!

Одбивай дикі такти!

Барабане, барабане

Руки в траві розкинуті, вогкіІ долоні у долонях

Очі свічада твої... (Барабан!)

І накреслюють зорі... (Барабан!)

Бий! Бий! Бий!

Одбивай дикі такти!

Дикі такти! Дикі такти!

Бий, барабан печалі

І тіло прокричало

Він барабанить знову

Про світову печаль

Бий, барабан печалі

І серце прокричало

Ніжно торкаюсь рани

Бий! Бий, барабан печалі!

І тіло твоє прокричало

Бий, бий, бий, бий

Бий, бий, бий, бий

Бий, барабан печалі!

І серце моє прокричало

Бий, бий, бий, бий

Бий, бий, бий, бий

Бий, бий, бий

Бий, барабане

Бий, бий, бий, бий

Бий, бий, бий

Незважаючи на рани

У долонях моїх

Зацвітуть маки в полі

Засяють сріблом зорі

Піднімай булаву, отамане

Бий, бий, бий, бий, барабане

Бий, бий, бий, барабане

Бий, бий! Світу замало

Стукай, серце печалі

Велетенському барабану

Очі твої піді мною

Перса і тіло твоє

Руки в траві розкинуті

Вогкі долоні

У долонях твоїх

Бий! Бий, барабан!

Бий! Бий, барабан печалі!

І тіло твоє прокричало

Бий, бий, бий, бий

Бий, бий, бий, бий

Бий, барабан печалі!

І серце моє прокричало

Бий, бий, бий, бий

Бий, бий, бий, бий

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