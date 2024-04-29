Песня Артема Пивоварова и Klavdia Petrivna взлетела в трендах YouTube: в чем символизм "Барабана", ставшего хитом еще до официального релиза
Музыкальный дуэт Артема Пивоварова и самой загадочной певицы Украины Klavdia Petrivna (Клавдии Петровны) недавно выпустил новый видеоклип на песню "Барабан". На момент написания новости, трек находится на первой строчке YouTube-трендов.
За четыре дня ролик набрал более 1,8 миллиона просмотров. Впервые поклонники Артема Пивоварова услышали новый хит на концерте певца в столичном Дворце спорта. Зрителей удивило появление Клавдии Петровны на сцене. Дуэт исполнителей неожиданно поразил украинцев новой песней с глубоким смыслом.
"Барабан" стал частью авторского культурного проекта артиста под названием "Твои стихи, мои ноты", созданный с целью популяризировать украинскую литературу и ее представителей. Основой песни стала поэзия футуриста, представителя "расстрелянного возрождения" Гео Шкурупия, а именно его стихотворение "Барабан печали".
Как объяснила певица на своей TikTok-странице, композиция вовсе не о "барабанах в укрытиях". "Исторически в Запорожской Сечи барабаны были неотъемлемым атрибутом войны. Каждый удар что-то символизировал", – говорится в видео. В ролике указано, что слова "поднимай булаву, атаман" и "бей, несмотря на раны на ладонях" – это символ отваги казаков.
Полный текст песни звучит так:
Бий! Бий! Бий!
Одбивай дикі такти!
Барабане, барабане
Руки в траві розкинуті, вогкіІ долоні у долонях
Очі свічада твої... (Барабан!)
І накреслюють зорі... (Барабан!)
Бий! Бий! Бий!
Одбивай дикі такти!
Дикі такти! Дикі такти!
Бий, барабан печалі
І тіло прокричало
Він барабанить знову
Про світову печаль
Бий, барабан печалі
І серце прокричало
Ніжно торкаюсь рани
Бий! Бий, барабан печалі!
І тіло твоє прокричало
Бий, бий, бий, бий
Бий, бий, бий, бий
Бий, барабан печалі!
І серце моє прокричало
Бий, бий, бий, бий
Бий, бий, бий, бий
Бий, бий, бий
Бий, барабане
Бий, бий, бий, бий
Бий, бий, бий
Незважаючи на рани
У долонях моїх
Зацвітуть маки в полі
Засяють сріблом зорі
Піднімай булаву, отамане
Бий, бий, бий, бий, барабане
Бий, бий, бий, барабане
Бий, бий! Світу замало
Стукай, серце печалі
Велетенському барабану
Очі твої піді мною
Перса і тіло твоє
Руки в траві розкинуті
Вогкі долоні
У долонях твоїх
Бий! Бий, барабан!
Бий! Бий, барабан печалі!
І тіло твоє прокричало
Бий, бий, бий, бий
Бий, бий, бий, бий
Бий, барабан печалі!
І серце моє прокричало
Бий, бий, бий, бий
Бий, бий, бий, бий
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