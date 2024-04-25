"Это разрыв!" Пивоваров и самая загадочная певица Украины Klavdia Petrivna презентовали клип на песню "Барабан", которая станет хитом года
Самая загадочная украинская певица Klavdia Petrivna и поп-звезда Артем Пивоваров выпустили клип на общую песню "Барабан", вошедшую в альбом-проект "Твої вірші, мої ноти". Он в первые десять минут после релиза собрал более 2 тысяч комментариев восторга от поклонников, назвавших его чуть ли не хитом года.
Певцы в опубликованном в YouTube клипе решили передать настроение песни в черно-красных тонах, прямо указывающую на эпоху, когда жил поэт Гео Шкурупий, стихотворение "Барабан печалі" которого было взято под основу. Писатель попал в когорту "Розстріляного відродження", тематическим цветом которого являются соответствующие тона флага УПА.
Как уже отмечалось, поклонники радостно восприняли релиз клипа и песни в целом. Некоторые отмечали, что почувствовали даже мурашки по коже.
- "Мороз кожей... Спасибо за очередную сверхмощную работу".
- "Это разрыв!"
- "Это просто рвань, супер талантливо и профессионально".
- "Невероятный трек".
- "Этот хит – это 1 место на Евровидении без голосования, жаль что слишком поздно".
- "Как же они вместе зажигают и одновременно очаровывают. Какая это безудержная энергия!"
Релиз песни состоялся неделю назад во время концерта Артема Пивоварова во Дворце спорта. Поп-звезда пригласил на сцену Klavdia Petrivna, которая решила не рассекречивать свою личность, укрывшись под красным полотном и шляпой. Певица, безусловно, произвела фурор. Ее выступление не было анонсировано, поэтому фанаты не ожидали увидеть такую коллаборацию на сцене.
Текст песни "Барабан"
Бий! Бий! Бий! Одбивай дикі такти!
Барабане, барабане,
Руки в траві розкинуті, вогкі
І долоні у долонях
Очі свічада твої... (Барабан!)
І накреслюють зорі... (Барабан!)
Бий! Бий! Бий! Одбивай дикі такти!
Дикі такти! Дикі такти!
Бий, барабан печалі
І тіло прокричало
Він барабанить знову
Про світову печаль
Бий, барабан печалі
І серце прокричало
Ніжно торкаюсь рани
Бий! Бий, барабан печалі!
І тіло твоє прокричало
Бий, бий, бий, бий
Бий, бий, бий, бий
Бий, барабан печалі!
І серце моє прокричало
Бий, бий, бий, бий
Бий, бий, бий, бий
Бий, бий, бий
Бий, барабане
Бий, бий, бий, бий
Бий, бий, бий
Не зважаючи на рани
У долонях моїх
Зацвітуть маки в полі
Засяють сріблом зорі
Піднімай булаву, отамане
Бий, бий, бий, бий, барабане
Бий, бий, бий, барабане
Бий, бий! Світу замало
Стукай, серце печалі
Велетенському барабану
Очі твої піді мною
Перса і тіло твоє
Руки в траві розкинуті
Вогкі долоні
У долонях твоїх
Бий! Бий, барабан!
Бий! Бий, барабан печалі!
І тіло твоє прокричало
Бий, бий, бий, бий
Бий, бий, бий, бий
Бий, барабан печалі!
І серце моє прокричало
Бий, бий, бий, бий
Бий, бий, бий, бий
Напомним, с декабря 2023 года в сети ходят слухи, что Klavdia Petrivna – это певица Маша Кондратенко, ведь именно она несколько месяцев назад приходила забирать награду в категории "Дебют года".
Однако это, скорее всего, не так. Личность звезды уже рассекретили, а внимательным пользователям осталось лишь сложить все факты в кучу.
Ранее OBOZ.UA писал, что Klavdia Petrivna объявила о продаже билетов на свой первый сольный концерт во Дворце спорта 30 августа. Однако за считанное время поклонники раскупили тысячи билетов.
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