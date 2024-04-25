'Это разрыв!' Пивоваров и самая загадочная певица Украины Klavdia Petrivna презентовали клип на песню 'Барабан', которая станет хитом года

Самая загадочная украинская певица Klavdia Petrivna и поп-звезда Артем Пивоваров выпустили клип на общую песню "Барабан", вошедшую в альбом-проект "Твої вірші, мої ноти". Он в первые десять минут после релиза собрал более 2 тысяч комментариев восторга от поклонников, назвавших его чуть ли не хитом года.

Певцы в опубликованном в YouTube клипе решили передать настроение песни в черно-красных тонах, прямо указывающую на эпоху, когда жил поэт Гео Шкурупий, стихотворение "Барабан печалі" которого было взято под основу. Писатель попал в когорту "Розстріляного відродження", тематическим цветом которого являются соответствующие тона флага УПА.

Как уже отмечалось, поклонники радостно восприняли релиз клипа и песни в целом. Некоторые отмечали, что почувствовали даже мурашки по коже.

"Мороз кожей... Спасибо за очередную сверхмощную работу".

"Это разрыв!"

"Это просто рвань, супер талантливо и профессионально".

"Невероятный трек".

"Этот хит – это 1 место на Евровидении без голосования, жаль что слишком поздно".

"Как же они вместе зажигают и одновременно очаровывают. Какая это безудержная энергия!"

Релиз песни состоялся неделю назад во время концерта Артема Пивоварова во Дворце спорта. Поп-звезда пригласил на сцену Klavdia Petrivna, которая решила не рассекречивать свою личность, укрывшись под красным полотном и шляпой. Певица, безусловно, произвела фурор. Ее выступление не было анонсировано, поэтому фанаты не ожидали увидеть такую коллаборацию на сцене.

Текст песни "Барабан"

Бий! Бий! Бий! Одбивай дикі такти!

Барабане, барабане,

Руки в траві розкинуті, вогкі

І долоні у долонях

Очі свічада твої... (Барабан!)

І накреслюють зорі... (Барабан!)

Бий! Бий! Бий! Одбивай дикі такти!

Дикі такти! Дикі такти!

Бий, барабан печалі

І тіло прокричало

Він барабанить знову

Про світову печаль

Бий, барабан печалі

І серце прокричало

Ніжно торкаюсь рани

Бий! Бий, барабан печалі!

І тіло твоє прокричало

Бий, бий, бий, бий

Бий, бий, бий, бий

Бий, барабан печалі!

І серце моє прокричало

Бий, бий, бий, бий

Бий, бий, бий, бий

Бий, бий, бий

Бий, барабане

Бий, бий, бий, бий

Бий, бий, бий

Не зважаючи на рани

У долонях моїх

Зацвітуть маки в полі

Засяють сріблом зорі

Піднімай булаву, отамане

Бий, бий, бий, бий, барабане

Бий, бий, бий, барабане

Бий, бий! Світу замало

Стукай, серце печалі

Велетенському барабану

Очі твої піді мною

Перса і тіло твоє

Руки в траві розкинуті

Вогкі долоні

У долонях твоїх

Бий! Бий, барабан!

Бий! Бий, барабан печалі!

І тіло твоє прокричало

Бий, бий, бий, бий

Бий, бий, бий, бий

Бий, барабан печалі!

І серце моє прокричало

Бий, бий, бий, бий

Бий, бий, бий, бий

Напомним, с декабря 2023 года в сети ходят слухи, что Klavdia Petrivna – это певица Маша Кондратенко, ведь именно она несколько месяцев назад приходила забирать награду в категории "Дебют года".

Однако это, скорее всего, не так. Личность звезды уже рассекретили, а внимательным пользователям осталось лишь сложить все факты в кучу.

Ранее OBOZ.UA писал, что Klavdia Petrivna объявила о продаже билетов на свой первый сольный концерт во Дворце спорта 30 августа. Однако за считанное время поклонники раскупили тысячи билетов.

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