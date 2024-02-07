Маша Кондратенко – это Klavdia Petrivna? Что известно об обеих певицах и кто на самом деле может прятаться за таинственной шляпкой

Украинская певица, выпускающая треки под именем Klavdia Petrivna, но прячущая лицо, оказалась в центре внимания, когда ее награду издания "Лирум" в категории "Дебют года" пришла получать артистка Маша Кондратнко. Звезды – или одна из них – лишь запутали фанатов, которые до сих пор раздумывают, кто этот таинственный автор хитов "Я щаслива" и "Знайди мене".

Статуэтку на сцену вышла забирать автор песни "Ванька-встанька" в костюме, который ассоциируется с Клавдией Петровной, но действительно ли Кондратенко – это ее альтер эго, OBOZ.UA попытался разобраться.

Кто такая Маша Кондратенко

До полномасштабного вторжения России в Украину 24-летняя блондинка прославилась тем, что играла не главную, но важную роль в сериале "Школа". Там актриса воплотила школьницу Соню, которая имела любовную линию с одним из ключевых героев.

Кроме этого, в 2020 году юная вокалистка стала суперфиналисткой шоу "Голос". У Кондратенко уже было два творческих псевдонима, о которой известно в сети – Marichka и Маша Краш, но сейчас она выпускает треки под реальным именем.

Ее творческий наработок состоит из вирусных шутливых, лирических и проукраинских песен, самыми известными из которых стали "Ванька-встанька", "Ведмеді-Балалайки" и "Вогник-вогник".

Что известно о Klavdia Petrivna

Таинственная исполнительница начала стремительно набирать популярность всего 6 месяцев назад, но ее два альбома – "Бережи мене" и "Зима" – уже оказались в топе украинцев. Звезда прячется за изображением девушки в шляпке, а точно известно только то, что она – блондинка.

На странице певца OSTY, с которым у Клавдии Петровны есть общий трек, видна лишь часть ее шевелюры, но, что интересно, – это длинные волосы. У Марии Кондратенко короткая прическа, и уже довольно давно.

К главному – кто эта загадочная певица? По данным блогера Богдана Беспалова, автором хитов, разрывающих чарты, является неизвестна широкой публике ранее Соломия, которой всего 18 лет.

В сети также есть информация, что ее фамилия якобы Опрышко, а онлайн-расследователи даже нашли старые фото и совместное видео Соломии родом из Львова и того самого певца OSTY, с которым Клавдия Петровна имеет фит.

Волосы, голос и даже общие знакомые указывают на то, что Klavdia Petrivna – это действительно Соломия, хотя официальных подтверждений команда пока не давала.

Также следует добавить, что, несмотря на утверждения некоторых СМИ о том, что Мария Кондратенко "признала", будто она пряталась за псевдонимом, на самом деле артистка этого не говорила. У нее действительно появился пост с наградой, но это вполне объясняется желанием обоих артисток обратить на себя внимание.

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