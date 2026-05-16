Наследница многомиллиардной империи Сваровски появилась на сцене Евровидения 2026 в 'голом' платье. Фото

Австрийская поп-певица, телеведущая и наследница многомиллиардной империи Swarovski – Виктория Сваровски – появилась на сцене гранд-финала Евровидения 2026 в "голом" платье. Ее эффектный полупрозрачный наряд переливался сотнями кристаллов в свете прожекторов.

Образ звезды не был вульгарным, но почти не оставлял пространства для фантазии. Об этом стало известно во время прямого эфира на YouTube-канале Евровидения.

Платье ведущей выглядело эффектно, а его полупрозрачная подкладка под блестящими украшениями позволила оценить подтянутую фигуру 32-летней Виктории.

Она открыла шоу в узком мерцающем платье цвета морской волны, полностью покрытом кристаллами и мелкими блестками. Ткань настолько облегала фигуру и переливалась под светом софитов, что создавала эффект "второй кожи". Особое внимание привлекло очень глубокое декольте и полупрозрачный лиф.

Такие наряды обычно шьют из тонкой сетки, прозрачных вставок или тканей телесного эффекта, которые подчеркивают контуры тела и создают впечатление почти полного отсутствия одежды. В случае Виктории этот эффект усиливают блестящая текстура, плотное прилегание к силуэту и акцент на зоне бюста и талии.

К слову, этот образ резко контрастировал с нарядом Виктории во втором полуфинале. Тогда она вышла на сцену в "рваном" платье и с мокрыми волосами. Почему так произошло – читайте здесь.

