От 'грузинского' до 'финского' сценария: американские аналитики пересмотрели прогноз завершения войны в Украине

Российская война против Украины продлится до 2027 года и завершится за столом переговоров, поскольку ситуация на поле боя зашла в тупик. Причем наиболее вероятным результатом этой войны становится "финский сценарий", при котором наше государство теряет часть территорий, но сохраняет суверенитет, армию и курс на интеграцию с Западом.

Об этом говорится в докладе Ukraine Endgame: The Path to an Imperfect Peace (то есть, "Украинский эндшпиль: путь к несовершенному миру", – OBOZ.UA) аналитиков крупнейшего в США банка JPMorgan Chase. Они считают, что война будет завершена в следующем году, потому что "Путин стремится заключить сделку, пока действует нынешняя администрация США".

Аналитики признают, что в текущем году два ключевых изменения "улучшили перспективы Украины". Во-первых: на фоне сокращения американской помощи на 99%, Европа существенно увеличила поддержку Украины – гуманитарную и финансовую на 59%, а военную на 67%. А во-вторых – появились реальные контуры "действенных" западных гарантий безопасности.

Финский сценарий

Ситуация на поле боя зашла в тупик, уже более двух лет линия фронта не движется. Это заставляет обе стороны согласиться на переговоры вместо продолжения "безрезультатных боевых действий".

В рамках компромисса, считают аналитики JPMorgan, Украина может быть вынуждена согласиться на потерю оккупированных территорий, нейтралитет (то есть, не вступать в НАТО или другие военные блоки) и ограничение численности своей армии. Только такой результат Кремль сможет выдать россиянам как собственную победу, не добившись полной капитуляции Украины.

Так или иначе, Украина оказывается на пути, который прошла Финляндия после войны с СССР – хотя финны потеряли около 10% территории, но сохранили демократическую систему, рыночную экономику и связи с Западом.

Возможности для бизнеса

"Финский сценарий" для Киева будет означать интеграцию в Евросоюз, и в будущем, возможно, в НАТО, хотя и "без полноценной защиты по статье №5 устава Альянса". В то же время восстановление Украины станет одной из самых больших инвестиционных возможностей поколения, хотя частный капитал начнет поступать в Украину только после достижения устойчивого мира.

Для страны-агрессора любое соглашение "почти наверняка" будет предусматривать частичное ослабление санкций. И даже частичное ослабление ограничений "существенно повлияет на рынки энергоносителей и сырья", считают аналитики JPMorgan.

Что предшествовало

Год назад в JPMorgan считали, что для Украины является базовым вариантом "грузинский сценарий", при котором наша страна постепенно вернулась бы к орбите Кремля.

Тогда вероятность такого развития событий американские аналитики оценивали в 50%.

Теперь банк существенно пересмотрел прогноз: вероятность "финского сценария" оценивается в 50%, "грузинского" – в 30%, а моделей "Южная Корея" и "Беларусь" – по 5%.

