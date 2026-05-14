С 'разбитым' лицом и порванным платьем: ведущие Евровидения 2026 открыли второй полуфинал абсурдной пародией на номер победителя

Второй полуфинал песенного конкурса Евровидение 2026 начался с яркого и шутливого номера от ведущих шоу – Виктории Сваровски и Михаэля Островски. Дуэт исполнил абсурдную пародию на номер прошлогоднего победителя JJ и его песню Wasted Love.

За этим перформансом можно было наблюдать в прямом эфире. OBOZ.UA ведет онлайн-трансляцию полуфинала, где под номером 12 выступит Украина.

Ведущие появились перед зрителями в декорациях номера австрийского триумфатора 2025 года. На сцене воссоздали лодку, в которой в прошлом году пел артист, завоевавший победу.

Однако с самого начала у дуэта начались "проблемы". Михаэль Островски якобы упал за борт и получил травму, тогда как его партнерша промокла с ног до головы, пытаясь закрыть дыру в дне.

Шуточный номер-пародия сопровождался фальшивыми нотами и множеством других несчастных случаев, которые были умело поставлены режиссерами.

В конце концов, именно в таком виде, а не в привычных вечерних образах, ведущие поздоровались со зрителями и официально открыли второй полуфинал Евровидения 2026. Как прошел первый полуфинал – читайте в нашем материале.

Напомним, что после выступлений всех 15 участников второго полуфинала Евровидения 2026 на превью-шоу, зрители и жюри отдали голоса за своих фаворитов. В обоих рейтингах LELÉKA заняла 12 место.

Второй полуфинал 70-го Евровидения уже начался. LELÉKA выйдет на международную арену под порядковым номером 12 и исполнит конкурсную композицию Ridnym. К перформансу артистки присоединится бандурист Ярослав Джусь, который придаст номеру особого символизма.

