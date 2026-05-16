Украина произвела фурор в финале Евровидения 2026: зал скандировал имя Лелеки

Представительница Украины на Евровидении 2026 LELÉKA (настоящее имя – Виктория Лелека) успешно выступила в финале. Ей удалось произвести фурор и вызвать шквал оваций с нежной и глубокой композицией Ridnym.

Видео дня

Певица родом из Днепропетровской области выступала под номером семь, а зал скандировал ее имя. Об этом стало известно во время эфира на YouTube странице Евровидения.

Номер, который срежиссировал Илья Дуцик, начался с символического прохода артистки по белому подиуму навстречу бандуристу Ярославу Джусю, что сразу задало перформансу мощный аутентичный вид и подчеркнуло красоту украинского народного инструмента.

Певица появилась на сцене в многослойном белом наряде, который из-за легкости тканей при движении напоминал полет птицы. На ее руках были черные перчатки, отсылающие к угольным перьям на крыльях настоящих аистов.

Настоящей кульминацией финального выступления стал уникальный вокальный элемент песни. LELÉКА исполнила невероятный тридцатисекундный вокализ, который еврофаны уже успели окрестить самой длинной нотой в истории конкурса и перессориться между собой.

Уже с первых секунд зал начал поддерживать артиста.

Этот мощный и чистый высокий звук заставил многотысячную арену буквально затаить дыхание, а после завершения аккорда зал взорвался громкими овациями, закрепив за Украиной статус одного из самых ярких участников нынешнего финала.

В конце Лелека сказал: "Слава Украине!"

Проголосовать за фаворита можно будет во время эфира. Как это сделать в Украине и за рубежом – читайте по ссылке.

Незадолго до финального вокального соревнования букмекеры обновили прогнозы на топ-10 участников, которым прогнозируют самые высокие баллы. Есть ли среди них Украина?

Лелека представит родину с песней Ridnym, которая имеет глубокий смысл и мелодичное звучание. Текст композиции и перевод на украинский язык можно найти в нашем материале.

В номере украинки зашифровали много символов: от птицы в волосах до намека на "Азовсталь". Что еще интересного заметили еврофаны?

Ранее OBOZ.UA писал, что украинцы поссорились из-за вокализа, тогда как европейцы в восторге от мощного голоса украинки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!