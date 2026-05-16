'Отстранили от 'Евровидения' не из-за войны': глава конкурса допустил возвращение России

Британский исполнительный директор песенного конкурса Евровидение считает, что страну-агрессора Россию "теоретически" могут снова допустить к участию в конкурсе. По его словам, исключение России из этого шоу было обосновано исключительно позицией российского государственного вещателя, который якобы нарушал правила Европейского вещательного союза.

Поэтому если "нарушения" будут устранены, Мартин Грин допускает, что Россия может вернуться на конкурс, даже если ее агрессия против Украины будет продолжаться. Скандальные слова директора Евровидения цитирует британское радио LBC.

Что сказал Мартин Грин

На вопрос журналиста, позволили бы вернуться России на Евровидение при условии, что российский вещатель будет придерживаться правил, Грин ответил буквально:"Теоретически – да".

"Решение (об исключении РФ из конкурса, – OBOZ.UA) основывается на позиции членов организации и правилах, касающихся вещания. И также на том, что происходило в мире", – объяснил Грин журналистам.

На вопрос, не должны ли организаторы "исключить страну из Евровидения, если она вторгается в другую страну", Грин ответил, что нет.

"Нет, потому что тогда вы заходите на очень сложную территорию принятия очень субъективных ценностных суждений. Понимаете, именно поэтому, если вы держитесь своей платформы как набора ценностей, вы избегаете внесения конфликта в нее", – объяснил директор Евровидения.

Правда ли это

Кавалер ордена Британской империи и британский продюсер Мартин Кит Грин – исполнительный директор прямых трансляций общих программ Европейского вещательного союза. Занимает должность исполнительного директора песенного конкурса Евровидение только с 2024 года.

Поэтому теоретически он может и не знать, почему была исключена Россия из конкурса.

На самом деле решение о том, что РФ не будет участвовать в Евровидении, было принято Европейским вещателем еще 25-го февраля 2022 года, то есть уже на второй день после начала полномасштабного вторжения россиян в Украину. Это решение с довольно четкой формулировкой, в которой есть слово война и нет упоминаний о российских вещателях.

Более того, после предложений в 2023 и 2024 году вернуть Россию в конкурс, несколько общественных вещателей стран ЕС – и среди них Великобритания, – угрожали в ответ выйти из конкурса.

Реакция на слова Грина

Слова Мартина Грина уже вызвали критику на высшем уровне. В частности, в британском парламенте заявление главы конкурса назвали "моральной трусостью".

"Мартин Грин всю неделю рассказывал миру, что Евровидение якобы "нейтральное пространство, построенное на ценностях". Теперь мы знаем, что эти ценности – сугубо условны, и если достаточное количество стран отвернет взгляд, они тоже отвернутся. Это потрясающее, поразительное признание, и это моральная трусость", – заявил один из представителей правящей партии в парламенте.

По его словам, из-за такого"ужасного предательства наших союзников" партия готовит в парламент соответствующее представление: "Мартин Грин должен исправить ситуацию и заверить нас, что России не позволят вернуться к Евровидению, пока война Путина продолжается".

