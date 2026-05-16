УкраїнськаУКР
русскийРУС

"Я больше не контролирую..." Усик сделал официальное заявление и обратился к Дурову

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
1,0 т.
'Я больше не контролирую...' Усик сделал официальное заявление и обратился к Дурову

Чемпион WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик сообщил о потере доступа к своему официально верифицированному Telegram-каналу t.me/officialusyk. Украинский боксер обратился к администрации платформы и основателю Павлу Дурову с просьбой снять с ресурса статус официального и убрать любую связь с его именем.

Во втором заявлении в соцсети Х Усик уточнил, что больше не управляет данным каналом и не контролирует публикуемый там контент. Он также сообщил, что направил обращение в службу поддержки Telegram и на почту [email protected] с просьбой урегулировать ситуацию.

"Я больше не контролирую..." Усик сделал официальное заявление и обратился к Дурову

На момент 15 мая на канал было подписано более 22 тысяч пользователей, последней публикацией там было видео из тренировочного лагеря.

"Я больше не контролирую..." Усик сделал официальное заявление и обратился к Дурову

Напомним, что Усик свой ближайший поединок проведет 23 мая против нидерландского кикбоксера Рико Верхувена, при этом бой пройдет под открытым небом у пирамид Гизы в Египте. На кону будет стоять пояс Всемирного боксерского совета (WBC), а также специальный пояс "Король Нила". Победитель этого противостояния также завоюет титул The Ring.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик нокаутировал Даниеля Дюбуа в пятом раунде боя.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

TelegramАлександр Усик
Редакционная политика