'Я больше не контролирую...' Усик сделал официальное заявление и обратился к Дурову

Чемпион WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик сообщил о потере доступа к своему официально верифицированному Telegram-каналу t.me/officialusyk. Украинский боксер обратился к администрации платформы и основателю Павлу Дурову с просьбой снять с ресурса статус официального и убрать любую связь с его именем.

Во втором заявлении в соцсети Х Усик уточнил, что больше не управляет данным каналом и не контролирует публикуемый там контент. Он также сообщил, что направил обращение в службу поддержки Telegram и на почту [email protected] с просьбой урегулировать ситуацию.

На момент 15 мая на канал было подписано более 22 тысяч пользователей, последней публикацией там было видео из тренировочного лагеря.

Напомним, что Усик свой ближайший поединок проведет 23 мая против нидерландского кикбоксера Рико Верхувена, при этом бой пройдет под открытым небом у пирамид Гизы в Египте. На кону будет стоять пояс Всемирного боксерского совета (WBC), а также специальный пояс "Король Нила". Победитель этого противостояния также завоюет титул The Ring.

