Евровидение 2026: онлайн-трансляция событий за день до финала и список участников

Уже в субботу, 16 мая, в столице Австрии – Вене состоится гранд-финал юбилейного 70-го Евровидения, по результатам которого станет известно, кто из представителей 25 стран-участниц получит заветный хрустальный микрофон. За первенство в песенном конкурсе поборется и украинская исполнительница LELÉKA (настоящее имя – Виктория Лелека), которая представит на международной арене трек-манифест внутренней силы, надежды и несокрушимости во времена неопределенности Ridnym.

Еврофаны со всего мира находятся в ожидании самого грандиозного музыкального события года, поэтому уже за день до его начала пытаются следить за всеми важнейшими событиями. А вот украинцы все внимание сосредотачивают на LELÉKA, поддерживая ее перед важным днем, или же иногда указывая на недостатки в выступлении. OBOZ.UA ведет прямую трансляцию главных событий перед финалом песенного конкурса.

События накануне гранд-финала

9:20 Организаторы Евровидения 2026 объявили порядок выступлений представителей всех 26 стран-участниц. Украине достался "счастливый" номер 7, который во многих культурах считается главным символом удачи.

Порядок выступлений всех финалистов:

1. Дания: Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem

2. Германия: Sarah Engels – Fire

3. Израиль: Noam Bettan – Michelle

4. Бельгия: ESSYLA – Dancing on the Ice

5. Албания: Alis – Nân

6. Греция: Akylas – Ferto

7. Украина: LELÉKA – Ridnym

8. Австралия: Delta Goodrem – Eclipse

9. Сербия: LAVINA – Kraj Mene

10. Мальта: AIDAN – Bella

11. Чехия: Daniel Zizka – Crossroads

12. Болгария: DARA – Bangaranga

13. Хорватия: LELEK – Andromeda

14. Великобритания: LOOK MUM NO COMPUTER – Eins, Zwei, Drei

15. Франция: Monroe – Regarde !

16. Молдова: Satoshi – Viva, Moldova!

17. Финляндия: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin

18. Польша: ALICJA – Pray

19. Литва: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más

20. Швеция: FELICIA – My System

21. Кипр: Ektor Pan – Mysterious

22. Италия: CLARA – Verde

23. Испания: Sofía Coll – HERE TO STAY

24. Швейцария: Aiko – Alien

25. Австрия: ANGER – Unlearn

01:30 После триумфа на шоу LELÉKA обратилась к украинцам, а также своим иностранным фанатам. На личной странице в Instagram артистка обнародовала запись своего выступления и написала: "Я бесконечно благодарна вам всем! Я полна радости и вдохновения, и в субботнем выступлении выложусь на полную. До встречи в финале".

00:28 Традиционно, выступление представителя Украины на Евровидении 2026 стало "горячей" темой для дискуссии. В то время как одни пользователи сети праздновали тот факт, что LELÉKA квалифицировалась в финал и расхваливали ее перформанс, другие нашли в нем недостатки. По мнению некоторых украинцев, артистки не справилась с главной "изюминкой" номера – высокой нотой, поэтому прибегли к критике.

00:08 Ведущие 70-го Евровидения Виктория Сваровски и Михаэль Островски в рандомном порядке называли 10 стран, представители которых получили шанс во второй раз выйти на международную арену. Волнительный момент для Украины длился не слишком долго, ведь мы стали вторым государством, которое узнало о проходе в гранд-финал. LELÉKA и члены украинской делегации не скрывали радостных эмоций, поэтому начали радостно выкрикивать, махать сине-желтыми флагами и искренне смеяться.

Где смотреть финал

Трансляция решающего этапа Евровидения 2026, как и двух полуфиналов, начнется в 22:00 по киевскому времени. За полчаса до этого традиционно можно будет посмотреть предшоу, в котором неизменный голос песенного конкурса Тимур Мирошниченко с приглашенными гостями будут обсуждать интересные аспекты соревнования. Трансляция будет доступна на нескольких платформах:

Как голосовать

По правилам Евровидения, зрители могут поддержать любого участника песенного конкурса, кроме представителя своей страны. Поэтому, соответственно, украинцы, которые находятся на территории Родины и пользуются украинским оператором мобильной связи, не смогут отдать балл за LELÉKA. Поддержать своего фаворита можно несколькими способами:

в официальном приложении Eurovision Song Contest App;

на сайте esc.vote;

через SMS.

А вот те украинцы, которые находятся в других странах-участницах Евровидения могут проголосовать в соответствии с правилами, установленными этим государством. Поддержать представителя страны, где находится зритель, нельзя, однако появляется возможность отдать балл за Украину.

