Рост зарплат на 85%: кому в Украине резко подняли выплаты

В Украине за год средняя зарплата выросла на 18% до 29 500 грн. Самый высокий темп прироста продемонстрировала позиция маркировщика (+85%). Это объясняется автоматизацией складской логистики и критической потребностью в персонале для обработки товарных потоков.

Видео дня

Об этом говорится в данных крупного кадрового портала. Дефицит кадров в сфере восстановления заставил работодателей существенно поднять ставки. Доход каменщиков вырос на 70% (до 59 500 грн), а кровельщиков – на 64%. Работа на высоте теперь оценивается в среднем в 50 000 грн (+54%).

Net-программисты остаются самыми оплачиваемыми специалистами в списке (82 500 грн) с солидным ростом в 74%. В то же время активно заявляют о себе специалисты по ИИ, чьи доходы за год подскочили на 60%, достигнув 40 000 грн.

Заметно подтянулись зарплаты тех, кто обеспечивает комфорт и социальную поддержку. Швейцары теперь получают около 30 000 грн (+58%), а социальные работники – 27 500 грн (+53%).

Маркировщик – 25 000 грн (+85%)

.Net-программист – 82 500 грн (+74%)

Каменщик – 59 500 грн (+70%)

Кровельщик – 45 000 грн (+64%)

Специалист по ИИ – 40 000 грн (+60%)

Швейцар – 30 000 грн (+58%)

Высотник – 50 000 грн (+54%)

Социальный работник – 27 500 грн (+53%)

Инженер-технолог – 45 000 грн (+50%)

Автор – 45 000 грн (+50%)

Инженер-программист – 45 000 грн (+50%)

Специалист по мониторингу – 35 000 грн (+49%)

Инженер на производство – 45 000 грн (+46%)

Теплотехник – 50 000 грн (+43%)

Бизнес уже сталкивается с кадровым кризисом

В НБУ констатируют, что нехватка работников становится одним из ключевых факторов, которые сдерживают экономическое восстановление. Наибольший дефицит кадров сейчас наблюдается в таких сферах:

строительство;

промышленность;

транспорт;

сельское хозяйство;

IT и отдельные сервисные профессии.

Из-за нехватки кадров компании уже откладывают расширение производства. Бизнесы вынуждены конкурировать за рабочие руки зарплатами, ищут работников старшего возраста и женщин в "традиционно мужских" профессиях, но одновременно активнее автоматизируют процессы.

Когда рабочих рук станет больше: прогноз

Регулятор, впрочем, ожидает, что постепенное возвращение мигрантов и адаптация бизнеса к новым условиям помогут частично смягчить кадровый дефицит в последующие годы. НБУ ожидает, что в 2026 году отток населения еще будет продолжаться, хотя и более медленными темпами. Чистый миграционный отток прогнозируют на уровне около 200 тыс. человек.

Однако уже в 2027 году регулятор ожидает начало "чистого" возвращения украинцев из-за рубежа – примерно 100 тыс. человек. В 2028 году этот процесс может существенно ускориться: домой, по прогнозу, вернутся около 500 тыс. граждан.

В Нацбанке связывают такие ожидания со снижением рисков безопасности и постепенным восстановлением экономики. В то же время регулятор признает: возвращение мигрантов будет сдержанным из-за адаптации украинцев за рубежом и проблем на внутреннем рынке труда.

Ранее OBOZ.UA писал, что на польском рынке труда усиливается разрыв между зарплатами, которые предлагают в разных сегментах экономики страны. Одной же из причин этого является высокая конкуренция за квалифицированных специалистов в промышленности и технологических секторах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!