Рост зарплат на 85%: кому в Украине резко подняли выплаты
В Украине за год средняя зарплата выросла на 18% до 29 500 грн. Самый высокий темп прироста продемонстрировала позиция маркировщика (+85%). Это объясняется автоматизацией складской логистики и критической потребностью в персонале для обработки товарных потоков.
Об этом говорится в данных крупного кадрового портала. Дефицит кадров в сфере восстановления заставил работодателей существенно поднять ставки. Доход каменщиков вырос на 70% (до 59 500 грн), а кровельщиков – на 64%. Работа на высоте теперь оценивается в среднем в 50 000 грн (+54%).
Net-программисты остаются самыми оплачиваемыми специалистами в списке (82 500 грн) с солидным ростом в 74%. В то же время активно заявляют о себе специалисты по ИИ, чьи доходы за год подскочили на 60%, достигнув 40 000 грн.
Заметно подтянулись зарплаты тех, кто обеспечивает комфорт и социальную поддержку. Швейцары теперь получают около 30 000 грн (+58%), а социальные работники – 27 500 грн (+53%).
- Маркировщик – 25 000 грн (+85%)
- .Net-программист – 82 500 грн (+74%)
- Каменщик – 59 500 грн (+70%)
- Кровельщик – 45 000 грн (+64%)
- Специалист по ИИ – 40 000 грн (+60%)
- Швейцар – 30 000 грн (+58%)
- Высотник – 50 000 грн (+54%)
- Социальный работник – 27 500 грн (+53%)
- Инженер-технолог – 45 000 грн (+50%)
- Автор – 45 000 грн (+50%)
- Инженер-программист – 45 000 грн (+50%)
- Специалист по мониторингу – 35 000 грн (+49%)
- Инженер на производство – 45 000 грн (+46%)
- Теплотехник – 50 000 грн (+43%)
Бизнес уже сталкивается с кадровым кризисом
В НБУ констатируют, что нехватка работников становится одним из ключевых факторов, которые сдерживают экономическое восстановление. Наибольший дефицит кадров сейчас наблюдается в таких сферах:
- строительство;
- промышленность;
- транспорт;
- сельское хозяйство;
- IT и отдельные сервисные профессии.
Из-за нехватки кадров компании уже откладывают расширение производства. Бизнесы вынуждены конкурировать за рабочие руки зарплатами, ищут работников старшего возраста и женщин в "традиционно мужских" профессиях, но одновременно активнее автоматизируют процессы.
Когда рабочих рук станет больше: прогноз
Регулятор, впрочем, ожидает, что постепенное возвращение мигрантов и адаптация бизнеса к новым условиям помогут частично смягчить кадровый дефицит в последующие годы. НБУ ожидает, что в 2026 году отток населения еще будет продолжаться, хотя и более медленными темпами. Чистый миграционный отток прогнозируют на уровне около 200 тыс. человек.
Однако уже в 2027 году регулятор ожидает начало "чистого" возвращения украинцев из-за рубежа – примерно 100 тыс. человек. В 2028 году этот процесс может существенно ускориться: домой, по прогнозу, вернутся около 500 тыс. граждан.
В Нацбанке связывают такие ожидания со снижением рисков безопасности и постепенным восстановлением экономики. В то же время регулятор признает: возвращение мигрантов будет сдержанным из-за адаптации украинцев за рубежом и проблем на внутреннем рынке труда.
Ранее OBOZ.UA писал, что на польском рынке труда усиливается разрыв между зарплатами, которые предлагают в разных сегментах экономики страны. Одной же из причин этого является высокая конкуренция за квалифицированных специалистов в промышленности и технологических секторах.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!