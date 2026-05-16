'Это для нас также вызов': Зеленский заявил, что Украина будет реагировать на решение России по Приднестровью. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ситуацию в непризнанном Приднестровье, граждане которого теперь упрощенно будут получать российские паспорта. Он отметил, что Украина на это будет реагировать, поскольку в Приднестровье находится контингент российской армии.

Видео дня

Об этом он сообщил в своем вечернем видеообращении. По этому поводу он уже обсудил эту тему с министром иностранных дел Андреем Сибигой.

"Они и в Москве часто говорят разным собеседникам, что их интересует вроде бы только Донбасс. На самом деле далеко не только Донбасс. Мы должны на это реагировать. Тем более что российский военный контингент и расположение спецслужб в Приднестровье – это для нас также вызов. Мы заинтересованы в стабильной, сильной Молдове", – говорит Зеленский, добавив, что поручил МИД провести переговоры с молдавским дипведомством.

Обращение Зеленского

Глава государства также сообщил, что Украина работает над введением санкций, поскольку в остатках российских ракет, которые недавно атаковали Украину, в очередной раз нашли электронные компоненты из зарубежных стран. По его мнению, поставки этих запчастей в РФ надо оборвать.

"Если российская машина войны выстоит, ее следующие удары могут быть и против Европы, и против других соседей России, в более отдаленных регионах: российское зло уже себя показало и в Сирии, в африканских странах. Сейчас россияне во многом скованы здесь нашей обороной. Но что будет дальше, куда дальше россияне пойдут? Нужна решимость толкать эту страну так, чтобы она становилась более безопасной для мира. Санкции, все другие формы давления – лучший инструмент для этого", – резюмировал он.

Также глава государства сообщил о разговоре с президентом Франции Эммаунелем Макроном.

"Сейчас договариваемся с партнерами о том, чтобы формат "Украина плюс страны Е3" – Франция, Британия, Германия – чтобы этот формат получил дополнительное содержание. Будут встречи, будут результаты. Мы готовим важные внешнеполитические вещи", – сказал президент.

Кроме того, он прокомментировал недавний обмен пленными, заявив, что Украина готовит новые.

"Продолжается работа по спискам, всех необходимых согласований. Надо возвращать украинцев из плена. Надо и в дальнейшем усиливать наши связи с миром, наше государство, наших людей", – говорит Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Путин подписал указ, который упрощает предоставление российского гражданства жителям непризнанного Приднестровья. Также это касается как иностранцев и лиц без гражданства, так и местных жителей, достигших 18-летия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!