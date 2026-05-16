Итак, 56-летний Кевин Уорш 15 мая стал новым главой ФРС - Председателем Совета управляющих Федеральной резервной системы США.

Далее текст на языке оригинала

Ворш - етнічний єврей, закінчив Стенфорд і Гарвард, в 35 років за молодшого Буша став наймолодшим в історії членом Ради керівників ФРС.

Щойно він отримав схвалення Сенату (проти були антирекордні 45 з 99) після висунення його кандидатури Трампом.

В попередника ж - Пауелла, якого, до речі, вперше призначив саме Трамп під час своєї першої каденції (відхиливши тоді кандидатуру свого радника Ворша!), - закінчився другий термін, і знову його перепризначити він не схотів (хоча й мав право), бо з ним конфліктував.

Недарма аналітики зазначають, що призначення Ворша відбулося на тлі посилення політичного тиску на ФРС з боку Трампа, який неодноразово закликав її швидше знижувати процентні ставки.

[Тобто "увімкнути верстат", щоб гроші, як колись казали в ФРС, "летіли з неба".]

У зв’язку з цим нагадаю, що ФРС це не просто регулятор-центробанк, а фактично майже приватна контора, що емітує долари.

Тому її часто називають Світовим урядом, вважаючи його очільників більш вагомими фігурами, ніж власне Президент Сполучених Штатів.

Для прикладу:

Вільям Мартін очолював ФРС з 02.04.51 по 01.02.70, тобто майже повних 19 років, хоча дозволений максимум - 14,

а Алан Грінспен - з 11.08.87

по 31.01.06, тобто майже 18 з половиною.

Таким чином, перший з них керував ФРС за Трумена (демократ), Ейзенгавера (республіканець), Кеннеді й Джонсона (демократи) і Ніксона (республіканець), тобто за п’ятьох Президентів з обох партій,

а другий - за Рейгана й Буша-старшого (республіканці), Клінтона (демократ) і Буша-молодшого (республіканець), тобто за чотирьох Президентів з обох партій.

Ходив навіть анекдот, як один із Президентів США зробив колись зауваження керівникові ФРС, що в того шкарпетки непристойного кольора - й наступного разу саме в таких з’явилися всі члени Адміністрації, тобто уряду.

З більш серйозного:

у свій час, 4 червня 1963 року, 35-й президент США Кеннеді підписав Указ N11110, згідно з яким американський Мінфін випустив 2- й 5-доларові купюри під забезпечення сріблом, що було в казні, й кожна така нова купюра була не звичайною "Банкнотою Федерального резерву", а "Банкнотою Сполучених Штатів".

Тобто верстат, що друкував гроші, Кеннеді повертав державі! Сьогодні ці купюри (з червоною печаткою) є, до речі, великою нумізматичною рідкістю.

Так от, 22 листопада того ж року Кеннеді, як відомо, було вбито (незабаром усі забули й про Указ N11110).

І при цьому так само загальновідомо, що шалений-скажений очікувано непередбачуваний Трамп домовлятися з цією практично недержавною баксодрукарнею не побажав.

Навпаки, він крутіше за Кеннеді фактично оголосив їй конкурентну війну [тож фахівці чекають на чергові несподівані замахи]…