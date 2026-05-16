Букмекеры обновили прогноз на топ-10 Евровидения 2026 накануне финала: есть ли среди фаворитов Украина
В субботу, 16 мая, состоится гранд-финал юбилейного 70-го песенного конкурса Евровидение, по результатам которого станет известно, кто из 25 участников вернется домой с заветным хрустальным микрофоном. Пока еврофаны находятся в ожидании грандиозного шоу, букмекерские конторы активно делают прогнозы относительно того, представители каких стран-участниц окажутся в топ-10 соревнования. В перечень фаворитов попала и Украина.
Шансы украинской певицы LELÉKA (Виктории Лелеки) войти в десятку лидеров Евровидения 2026 оценивают в 64%. Такой результат, что появился на сайте Eurovisionworld, приносит нам 8 место в общем рейтинге.
Триумф в гранд-финале песенного конкурса букмекеры прогнозируют Финляндии. Вероятность того, что представители страны Линда Лампениус и Пете Паркконен возглавят десятку лидеров оценивают аж в 91%.
Общий рейтинг выглядит следующим образом:
- Финляндия – 91%
- Австралия – 88%
- Израиль – 85%
- Греция – 79%
- Румыния – 77%
- Дания – 68%
- Болгария – 66%
- Украина – 64%
- Италия – 64%
- Франция – 58%
Заметим, что в марте букмекеры иначе оценивали шансы участников 70-го Евровидения войти в десятку фаворитов. Украине прогнозировали 61% попадания в финал, что на 3% ниже нынешнего результата, тогда как Болгарии вообще не было в рейтинге. А вот Финляндия только укрепила свои позиции после полуфинала.
Рейтинг конкурсантов по состоянию на 18 марта
- Финляндия – 77%
- Израиль – 73%
- Дания – 69%
- Греция – 69%
- Франция – 69%
- Швеция – 64%
- Украина – 61%
- Австралия – 55%
- Италия – 50%
- Чехия – 39%
Напомним, что трансляция гранд-финала Евровидения 2026 начнется 16 мая в 22:00 по киевскому времени. LELÉKA представит свою конкурсную композицию Ridnym под порядковым номером семь. OBOZ.UA ведет текстовую трансляцию шоу и рассказывает самые интересные события.
