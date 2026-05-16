Букмекеры обновили прогноз на топ-10 Евровидения 2026 накануне финала: есть ли среди фаворитов Украина

В субботу, 16 мая, состоится гранд-финал юбилейного 70-го песенного конкурса Евровидение, по результатам которого станет известно, кто из 25 участников вернется домой с заветным хрустальным микрофоном. Пока еврофаны находятся в ожидании грандиозного шоу, букмекерские конторы активно делают прогнозы относительно того, представители каких стран-участниц окажутся в топ-10 соревнования. В перечень фаворитов попала и Украина.

Видео дня

Во сколько финал Евровидения 2026: время начала и когда выступает Украина

Где смотреть финал Евровидения 2026: на каком канале покажут прямой эфир выступления LELÉKA и как найти трансляцию

Зашифрованные символы в номере LELÉKA на Евровидении 2026: от намека на "Азовсталь" до птицы в волосах

LELÉKA Ridnym: текст и смысл песни, с которой Украина выступит в финале Евровидения 2026

Шансы украинской певицы LELÉKA (Виктории Лелеки) войти в десятку лидеров Евровидения 2026 оценивают в 64%. Такой результат, что появился на сайте Eurovisionworld, приносит нам 8 место в общем рейтинге.

Триумф в гранд-финале песенного конкурса букмекеры прогнозируют Финляндии. Вероятность того, что представители страны Линда Лампениус и Пете Паркконен возглавят десятку лидеров оценивают аж в 91%.

Общий рейтинг выглядит следующим образом:

Финляндия – 91% Австралия – 88% Израиль – 85% Греция – 79% Румыния – 77% Дания – 68% Болгария – 66% Украина – 64% Италия – 64% Франция – 58%

Заметим, что в марте букмекеры иначе оценивали шансы участников 70-го Евровидения войти в десятку фаворитов. Украине прогнозировали 61% попадания в финал, что на 3% ниже нынешнего результата, тогда как Болгарии вообще не было в рейтинге. А вот Финляндия только укрепила свои позиции после полуфинала.

Рейтинг конкурсантов по состоянию на 18 марта

Финляндия – 77% Израиль – 73% Дания – 69% Греция – 69% Франция – 69% Швеция – 64% Украина – 61% Австралия – 55% Италия – 50% Чехия – 39%

Напомним, что трансляция гранд-финала Евровидения 2026 начнется 16 мая в 22:00 по киевскому времени. LELÉKA представит свою конкурсную композицию Ridnym под порядковым номером семь. OBOZ.UA ведет текстовую трансляцию шоу и рассказывает самые интересные события.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что председатель Евровидения допустил возвращение России на конкурс.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!