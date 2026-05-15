Зашифрованные символы в номере LELÉKA на Евровидении 2026, которые вы могли не заметить: от намека на 'Азовсталь' до птицы в волосах

14 мая певица LELÉKA (Виктория Лелека) феерично представила Украину во втором полуфинале Евровидения 2026 с треком Ridnym. Артистка подготовила для выступления на песенном конкурсе минималистичный, но одновременно очень впечатляющий номер со световыми эффектами и напряженной драматургией, однако, кроме очевидных элементов, ее перформанс был насыщен скрытыми символами.

Как обратили внимание пользователи платформы Threads, в прическе знаменитости была особая деталь, которая перекликалась с ее сценическим псевдонимом, а все визуальные компоненты шоу были выбраны не случайно. LELÉKA с командой создали номер, через который певица без слов "рассказала" миру о непростых реалиях жизни в Украине.

Птица в волосах

Наряд представительницы Украины на Евровидении 2026 в целом был вдохновлен образом аиста. Центральным элементом костюма исполнительницы стал корсет, задекорированный большим количеством элементов черного и белого цвета, которые будто имитировали крыло птицы. Однако одежда была не единственной отсылкой к аисту.

Если внимательно посмотреть на прическу LELÉKA можно увидеть, что между идеально ровных прядей выделяются фактурные волнистые элементы, которые визуально напоминают широко раскрытые крылья птицы.

Тень аиста на сцене

Смена оттенков света от темных до огненно-оранжевых и ярко-голубых мгновенно привлекла внимание зрителей, поэтому некоторые могли не заметить другой важный компонент перформанса представительницы Украины на международной арене. В определенный момент выступления артистки по сцене "пролетела" большая тень аиста, что добавило особой атмосферы.

"Вы вообще видите что позади нее летит? Аист! Господи, какой же бомбезный момент номера. Как по мне, Украина единственная страна, которая смогла украсить на-полную пол сцены", – написали в сети.

Намек на "Азовсталь"

Мурашки по телу у украинских еврофанов вызвал момент, когда LELÉKA стояла на сцене, озаренная лучами холодно-голубого света. Этот миг сразу напомнил многим легендарный кадр защитника "Азовстали", который ловил лучи солнца в разрушенном металлургическом комбинате.

"Какая же LELÉKA мощная. А на моменте с лучами я просто в мурашках, потому что вспомнила фото с "Азовстали", – отметила юзерка.

Напомним, что LELÉKA вышла на сцену второго полуфинала 70-го Евровидения под номером 12. Артистка продемонстрировала впечатляющий вокал и постановку, ни на мгновение не теряла внимания зрителей, благодаря чему смогла попасть в гранд-финал, который состоится уже 16 мая.

