Стало известно, сколько стоит выступление Украины на Евровидении 2026 и откуда взялись эти деньги

Представительница Украины на Евровидении 2026 LELÉKA (Виктория Лелека) раскрыла, сколько стоит ее номер для песенного конкурса. По словам артистки, бюджет перформанса составляет около 290 тысяч долларов и им с командой уже удалось покрыть почти все необходимые расходы.

Средства для подготовки номера исполнительница получает из трех разных источников, в частности, от отечественных бизнесов. О финансовой составляющей выступления на международной арене LELÉKA рассказала в проекте "Розмова".

"Наш бюджет состоит из трех "китов". "Суспільне" покрывает часть, дальше, конечно, мы обращаемся к украинским бизнесам, которым предлагаем быть нашими спонсорами и партнерами, и меценатская помощь. У меня есть определенное количество поклонников, которые уважают меня за то, что я делаю. Есть добровольные большие взносы от состоятельных людей, которым не безразлично, как будет представлена Украина. В целом это около 290 тысяч", – поделилась артистка.

Как отметила LELÉKA, когда она шла на Национальный отбор, понимала, что на создание достойного номера для Евровидения 2026 придется потратить немало средств, однако не рассчитывала на столь большие суммы. Исполнительница слышала, что ей будет необходимо минимум 150 тысяч долларов, но в процессе подготовки к шоу стало понятно, что расходы должны быть значительно больше.

"Если всегда логично оценивать все риски, типа: "Есть деньги? Нет. Значит не идем", то можно прекращать жить, мечтать, за что-то бороться и ставить амбициозные задачи. Я человек азартный и знала, что художественно достойна, как и каждый финалист Нацотбора. Если так суждено и я должна была победить, все остальное должно найтись и я приложу максимум усилий, чтобы это сделать. Сейчас мы закрыли почти все. Мы работаем нон-стоп и абсолютно большая часть закрыта. Я счастлива", – отметила знаменитость.

Напомним, что ранее LELÉKA откровенно признавалась: подготовка к песенному конкурсу очень дорогостоящая, поэтому если не найдет спонсоров, столкнется с серьезными финансовыми трудностями. Артистка понимала, что может "влезть" в долги, но, к счастью, все сложилось хорошо.

LELÉKA выйдет на сцену Евровидения 2026 уже 14 мая во втором полуфинале под номером 12. Артистка исполнит чувственную композицию Ridnym и продемонстрирует эффектный номер, насыщенный символическими визуальными элементами.

