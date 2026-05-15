Где смотреть Евровидение 2026: на каком канале покажут выступление LELÉKA и как найти трансляцию

В субботу, 16 мая, на одной из крупнейших крытых арен Вены (Австрия) Wiener Stadthalle состоится долгожданный гранд-финал песенного конкурса Евровидение 2026. На сцену выйдут представители 25-стран участниц, в том числе и Украины, чтобы еще раз продемонстрировать свои номера и попытаться достичь главной цели – вернуться домой с хрустальным микрофоном.

Наблюдать за событиями грандиозного музыкального шоу можно будет как на онлайн-платформах, так и по телевидению, поэтому каждый найдет для себя комфортный вариант. Что нужно знать о решающем этапе юбилейного 70-го песенного конкурса читайте в материале OBOZ.UA.

Где покажут финал Евровидения 2026

Онлайн-трансляция гранд-финала начнется в 22:00 по киевскому времени. Показ Евровидения обеспечит "Суспільне" на нескольких площадках:

Кроме того, прямой эфир будет доступен для просмотра в приложении "Дія", а конкретно разделе "Дія.ТВ". Прослушать самые интересные события музыкального шоу можно будет на "Радио Проминь".

Комментировать шоу будет неизменный голос Евровидения Тимур Мирошниченко вместе с артисткой Alyona Alyona, которая в 2024 году представляла Украину на международной арене с Jerry Heil. Перевод трансляции на жестовом языке будут обеспечивать Анфиса Худашова, Лада Соколюк, Александр Рудик и Татьяна Журкова.

Прямую трансляцию в оригинале, то есть без украинских комментариев, можно будет посмотреть на официальном YouTube-канале Евровидения.

Заметим, что в 21:00 на "Суспільне Культура" начнется трансляция предшоу. В студии соберутся Тиму Мирошниченко, Alyona Alyona, музыкальные критики Макс Нагорняк и Нателла Кирс, чтобы обсудить масштабы юбилейного Евровидения. К разговору также присоединится MELOVIN.

Кто выступит в финале

Представительница Украины LELÉKA (Виктория Лелека) выйдет на международную арену под номером 7. Она споет глубокую композицию Ridnym, которая уже после второго полуфинала запала в душу еврофанам и сорвала овации.

Порядковые номера участников:

1. Дания: Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem

2. Германия: Sarah Engels – Fire

3. Израиль: Ноам Беттан – Мишель

4. Бельгия: ESSYLA – Dancing on the Ice

5. Албания: Alis – Nân

6. Греция: Akylas – Ferto

7. Украина: LELÉKA – Ridnym

8. Австралия: Delta Goodrem – Eclipse

9. Сербия: LAVINA – Kraj Mene

10. Мальта: AIDAN – Bella

11. Чехия: Daniel Zizka – Crossroads

12. Болгария: DARA – Bangaranga

13. Хорватия: LELEK – Andromeda

14. Великобритания: LOOK MUM NO COMPUTER – Eins, Zwei, Drei

15. Франция: Monroe – Regarde !

16. Молдова: Satoshi – Viva, Moldova!

17. Финляндия: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin

18. Польша: ALICJA – Pray

19. Литва: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más

20. Швеция: FELICIA – My System

21. Кипр: Ektor Pan – Mysterious

22. Италия: CLARA – Verde

23. Испания: Sofía Coll – HERE TO STAY

24. Швейцария: Aiko – Alien

25. Австрия: ANGER – Unlearn

