О чем песня Ridnym, которая представит Украину на Евровидении 2026: разбор текста и перевод

На международном песенном конкурсе Евровидение-2026 Украину представит певица Виктория Лелека, более известная под псевдонимом LELÉKA. Во время Национального отбора артистка исполнила трек Ridnym, который больше всего поразил профессиональное жюри и судей, поэтому принес ей путевку на главную сцену в Вене.

Об этом OBOZ.UA стало известно во время просмотра прямого эфира. О главной идее победной композиции и ее полный текст читайте в нашем материале.

Трек Ridnym рассказывает о надежде, внутренней силе и личном пути обновления. Благодаря музыкальной работе LELÉKA хотела показать, что даже в те моменты, когда мир вокруг увядает, внутри остается сила, которая ведет к новой жизни. Песня посвящена прежде всего украинцам и тем, кто разделяет гуманистические и демократические ценности.

Полный текст композиции Ridnym:

Green into rust, trust in the change

Everything fades be that as it may

Red into dust, cut from the branch

Leaves in the flames, nothing is safe

***

Виш'ю, виш'ю

Виш'ю нову долю

Виш'ю, виш'ю рідним

Найріднішим

***

When we oppose our fears

And turn all our woes to cheersI know the roots still carry water

When all the seeds we've sown

Blossom and lead us homeWe'll see the trees grow even taller

***

Нову долю виш'ю (Виш'ю, виш'ю)

Рідним, найріднішим (Виш'ю, виш'ю)

When we oppose our fears

And turn all our woes to cheers

We'll see the trees grow even taller

Ooh…

***

When we oppose our fears

And turn all our woes to cheersI know the roots still carry water

When all the seeds we've sown

Blossom and lead us home

We'll see the trees grow even taller

Перевод песни:

Зеленое становится ржавчиной, доверься изменениям

Все исчезает, будь что будет

Красное становится пылью, срезанное с ветки

Листья в огне, в опасности все

***

Вышью, вышью

Вышью новую судьбу

Вышью, вышью родным

Самым родным.

***

Когда мы противостоим своим страхам

И превращаем все наши беды в радость

Я знаю, что корни до сих пор несут воду

Когда все посеянные нами семена

Расцветут и приведут нас домой

Мы увидим, как деревья вырастут еще выше

***

Новая судьба вышью (Вышью, вышью)

Родным, родным (Вышью, вышью)

Когда мы противостоим своим страхам

И превращаем все наши беды в радость

Мы увидим, как деревья вырастут еще выше

У-у-у-у...

***

Когда мы противостоим своим страхам

И превращаем все наши беды в радость

Я знаю, что корни до сих пор несут воду

Когда все семена, что мы посеяли

Расцветут и приведут нас домой

Мы увидим, как деревья вырастут еще выше

Стоит отметить, что выступления участников оценивали члены экспертного жюри, среди которых певицы Руслана Лыжичко и Злата Огневич, а также медиапродюсеры Евгений Филатов, Виталий Дроздов и Константин Томильченко. Они отдали LELÉKA максимальные 10 баллов. Так же высоко исполнительницу оценили и зрители.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что жюри национального отбора поссорилось из-за выступления одного из финалистов.

