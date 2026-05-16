Как голосовать за участников Евровидения 2026 из Украины и из-за рубежа

16 мая в австрийской столице Вене состоится феерический, но самый волнующий этап песенного конкурса Евровидение 2026 – гранд-финал. 25 участников во второй раз исполнят свои композиции на большой сцене, однако хрустальный микрофон получит только один из них. Важную роль в определении триумфатора играют зрители, ведь 50% общего результата составляют их баллы.

Голосование для еврофанов из стран-участниц песенного конкурса начнется перед исполнением первой песни и продлится еще около 40 минут после завершения всех выступлений. Как поддержать фаворита подробнее расскажет OBOZ.UA.

OBOZ.UA ведет текстовую трансляцию самых интересных событий финала Евровидения 2026

Как проголосовать из Украины

Согласно правилам Евровидения, голосовать за представителя своей страны нельзя. Соответственно, украинцам, которые находятся на территории Родины и пользуются украинским оператором мобильной связи, не удастся отдать голос за LELÉKA (Викторию Лелеку).

Поддержать любимого участника 70-го Евровидения можно несколькими способами:

через официальное приложение песенного конкурса Eurovision Song Contest – в разделе Vote можно выбрать участника, которого хотите поддержать;

на сайте vote.eurovision;

через SMS – во время прямой трансляции на экранах появятся все необходимые данные.

Стоит помнить, что проголосовать за любимого исполнителя можно не более 10 раз.

Как поддержать фаворита из-за рубежа

Украинцы, которые находятся в других странах-участницах Евровидения, голосуют согласно правилам, которые установило соответствующее государство. Отдать балл за артиста, чей трек понравился больше всего, можно через местные платформы, или же официальные сервисы музыкального соревнования, которые перечислены выше. Поддержать участника из страны-пребывания нельзя, однако появляется шанс проголосовать за LELÉKA.

Отдать балл за любимого конкурсанта могут и еврофаны из "Остального мира", то есть стран, которые не участвуют в песенном конкурсе. Линии голосования для них открыты с 00:00 16 мая до начала трансляции шоу. Снова поддержать фаворита "Остальной мир" сможет с другими зрителями – перед исполнением первого конкурсного трека.

Участники гранд-финала Евровидения 2026:

1. Дания: Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem

2. Германия: Sarah Engels – Fire

3. Израиль: Noam Bettan – Michelle

4. Бельгия: ESSYLA – Dancing on the Ice

5. Албания: Alis – Nân

6. Греция: Akylas – Ferto

7. Украина: LELÉKA – Ridnym

8. Австралия: Delta Goodrem – Eclipse

9. Сербия: LAVINA – Kraj Mene

10. Мальта: AIDAN – Bella

11. Чехия: Daniel Zizka – Crossroads

12. Болгария: DARA – Bangaranga

13. Хорватия: LELEK – Andromeda

14. Великобритания: LOOK MUM NO COMPUTER – Eins, Zwei, Drei

15. Франция: Монро – Regarde!

16. Молдова: Satoshi – Viva, Moldova!

17. Финляндия: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin

18. Польша: ALICJA – Pray

19. Литва: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más

20. Швеция: FELICIA – My System

21. Кипр: Ektor Pan – Mysterious

22. Италия: CLARA – Verde

23. Испания: Sofía Coll – HERE TO STAY

24. Швейцария: Aiko – Alien

25. Австрия: ANGER – Unlearn

