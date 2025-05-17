"Наш казак!" Евровидение 2025 открыл 19-летний участник, которого воспитала украинка: он расплакался на сцене
Финал Евровидения 2025 открыло эмоциональное выступление 19-летнего певца из Норвегии – Кайла Алессандро, который исполнил свою песню Lighter. Артист не сдержал слез под конец песни, и эта искренность лишь усилила впечатление от номера, уже успевшего пленить сердца зрителей по всей Европе.
Во время выступления публика буквально погрузилась в огненную стихию – сценография к песне была полна драматизма и силой символизма. OBOZ.UA следит за событиями в прямом эфире.
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На фоне масштабного водоворота пламени, заполнившего весь задний экран, артист оказался между двумя высокими бетоноподобными стелами – будто в узком коридоре жизни, через который приходится пробиваться. Огонь не поглощал его, а подчеркивал внутреннюю стойкость, которую он и провозглашает в своей песне: "Я сам себе зажигалка".
Особую симпатию Кайл вызывает у украинцев – не только из-за мощной песни и чувственного выступления, но и из-за своей личной связи с нашей страной. Его мачеха – украинка, и именно она, по словам артиста, научила его нескольким украинским словам. Чаще всего, шутит Кайл, он использует фразу "Я устал", ведь энергии требует много, особенно в период подготовки к конкурсу.
Украинский комментатор Тимур Мирошниченко во время объявления участника также заявил, что он "наш казак!"
Песня "Lighter", которую Кайл Алессандро исполнял, – автобиографическая. Она посвящена его матери, которая преодолела рак. В композиции артист поет о поиске силы внутри себя, когда жизнь бросает вызов.
Как прошло выступление представителей Украины Ziferblat в финале – читайте здесь. В отличие от Нацотбора, на сцене не было цветов и зелени – постановка стала более футуристической, хотя и выдержанной в ретро-эстетике.
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